 

Тяжелая юность и знаковая роль: что известно о судьбе звезды “Особенностей национальной охоты” Струкачеве

28.07.2021, 4:20, Разное
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Однако артист никогда не говорил плохо о родителях. Сперва он не собирался быть актером, его привлекала музыка. В подростковом возрасте он много пел, но затем ему показалась прекрасной жизнь богемы. По словам знаменитости, в девятом классе он начал употреблять спиртные напитки и курить. Он считал это счастью профессии, но тогда еще не осознавал, насколько тяжелый труд ждет его впереди.

Мечтая о легкой жизни, он поступил на театральное отделение. В конце 80-х артист приехал в Ленинград, а затем и поступил в труппу Театра им. Ленсовета. Роль в большом кино досталась ему лишь через десять лет. Тогда герои “Особенностей национальной охоты” покорили всех. Семен Стругачев проснулся знаменитым.

Уже сейчас Семен Михайлович нисколько не жалуется на свою судьбу и невероятно благодарен своим культовым ролям. Даже тот факт, что некоторые зрители путают героев с актерами и мечтают выпить с ним, не смущает знаменитость. Он старается ко всему относиться с юмором.

Сейчас звезда “Особенностей национальной охоты” все еще играет в театре Ленсовета. Также он активно дает концерты и исполняет авторские композиции. Артист был трижды женат. Со своей последней супругой он живет вместе уже более 30 лет. У пары есть дочь Евгения, которая некоторое время назад сама стала мамой.



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