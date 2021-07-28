США заявили о перехвате рекордного числа российских военных самолетов у Аляски

В 2020 году у Аляски перехватили рекордное со времен холодной войны число российских военных самолетов, сообщил замглавы штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут.

Он заявил, что из-за потепления климата в Арктике «растет активность» в регионе, причем «не все проявления этой активности безобидны». По его словам, в 2020 году США «перехватили больше российских военных самолетов рядом с Аляской, чем когда-либо со времен холодной войны». Как сообщил генерал, в связи с новой ситуацией американским ВВС пришлось сосредоточиться на Арктике, чтобы «конкурировать» и при необходимости «давать отпор военному соперничеству», которое «сейчас наблюдается» в регионе, передает РИА «Новости».

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт заявила, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике».

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике, назвал газете ВЗЛЯД ключевые разногласия США и РФ по Арктике.