Россия предложила ООН выделить 23 состава киберпреступлений вместо девяти

Заместитель генпрокурора РФ Петр Городов рассказал о внесенном в ООН проекте конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

В проекте указаны 23 состава преступлений, сообщил Городов. В частности, в список включили несанкционированный доступ к личной информации, незаконное распространение фальсифицированной медицинской продукции, терроризм, экстремизм, реабилитацию нацизма, незаконный оборот наркотиков, оружия, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. В список включили «и многое другое – все самое актуальное в мире киберпреступности», заверил он.

Городов пояснил, что действующая Будапештская конвенция Совета Европы «разрабатывалась в раннюю цифровую эпоху», в ней предусмотрены только «девять составов преступлений». В российском проекте много внимания уделено процедурным моментам и экстренным механизмам. Они должны ускорить и сделать более эффективной работу правоохранителей при расследовании киберпреступлений, «имеющих трансграничный характер и требующих мгновенной реакции», передает РИА «Новости».

Напомним, Генпрокуратура внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Проект конвенции в Вене представил Городов.