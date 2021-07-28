Мнение: Письмо: “Мог бы быть альфонсом”

Писем с бездарным враньем стало много. Народ, не пишите мне свою чушь, я в спам отправляю.

Замучаетесь новые аккаунты регистрировать и три месяца ждать.

Но я вам обещала показать чуть более талантливое вранье. Не талантливое, а просто немного лучше, чем совсем бездарное. Не настолько бездарное, как те, скажем так.

Вот смотрите это.

Опишите где тут вранье, почему и какое. А что может быть правдой.

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Здравствуйте, Эволюция. Помогите, пожалуйста, разобраться, как мне быть.

Речь об отношениях с Х. Они длятся уже пять лет, динамики нет ни в ту, ни в другую сторону, но, может быть, она и не нужна. Тогда в чём смысл.

Но по порядку.

Мне 47 лет, замужем, двое детей (15 и 18 лет). Брак по любви, мы с мужем подходим друг другу, занимаемся одним делом, вместе уехали в столицу, квартира (ипотека), работа. Короче, обычная семья. Одно но – постепенно отношения переросли в родственные, дружеские, что само по себе не плохо. Секс постепенно сошёл на нет, да и не сказать, чтоб мне это было нужно. И ему тоже. Эмоциональная близость тоже испарилась.

Муж у меня человек довольно жёсткий, резкий, я б сказала, сильно плюсующий, желчный – что бы решить какую-то проблему или обратиться с просьбой, надо подобрать момент и интонацию. На кривой козе не подъедешь.

Кроме того, он резок не только со мной, но и с детьми, что меня особенно злит. Отчасти характер его так усугубился, когда он бросил пить. Трезвая злость и язвительность. Муж платит ипотеку, коммуналку, ну и вообще не жадный, хотя и требует отчётности. Я свои деньги трачу на быт, продукты, одежду детям.

Дети практически полностью на мне с самого рождения (быт, обучение, здоровье и тд) – то есть я такая полностью семейная, маман, по уши погружённая в проблемы детей.

И работа из дому.

Но это всё присказка.

Постепенно стала меня одолевать тоска и невостребованность. Что-то наподобие тяжёлой усталости или депрессии. Всё стало похеру. День сурка. Никаких эмоций ни от меня, ни ко мне (я имею в виду мужчин). И вот я зарегалась на сайте знакомств.

Первый месяц были какие-то невнятные переписки, банальные, идиотские и пошлые. У меня было ощущение, что я отстала от жизни лет на 100. Я поняла, что утратила навыки флирта, да никто особенно и не заинтересовывал. Пока не появился X (та-дам!).

Он был совершенно очаровательный, лёгкий, остроумный, дерзкий, но и тактичный, деликатный, и эрудированный, и начитанный, и разносторонний. Ну, естественно, женат. Моложе меня на 12 лет.

Мезальянс, конечно, налицо. Я – грузная семейная недотраханная баба в депрессии, и он – мальчик-колокольчик.

Потом ситуация стала немного проясняться. Он любитель острых ощущений, милф, толстух. В юности «барагозил» по свинг-клубам (я от него узнала, что это такое вообще и с чем его едят). Ну такой… экспериментатор-авантюрист. Притом что социально совершенно комильфо.

Мне это всё было и интересно, потому что внове, и немного… неприятно, что ли. То есть скорее колется, чем хочется. Ну и потом, я не могла понять – зачем ему всё это нужно. Я думаю, поначалу ему захотелось раскрутить меня на секс из какого-то азарта. Он вообще очень активный, заводной, экспрессивный, писучий.

Короче, я влюбилась, и в один момент мы договорились о встрече.

И встретились.

И всё прошло замечательно. Он сказал, что потрясён, много комплиментов, подарков, внимания, ласк. Было очень много громких слов и всё такое, типа «главная женщина всей моей жизни» и тд. Короче, классика жанра, фейерверк чувств и всё прочее.

При этом он иногда подпускал любопытные фразы, говорящие о том, что он совершенно точно уверен, что овладел моим умом и чувствами, а теперь будет решать, что с этим делать. Например, «хорошо, что у тебя есть дети, и не всё твоё внимание будет направлено на меня». Или «чтоб быть для меня интересной, надо быть талантливой, яркой, писать тексты, например» – я спросила, ок, а если я не буду писать и в принципе заниматься творчеством — «тогда я тебя брошу».

Короче, у него было амплуа молодого любовника для стареющих скучающих тёток, которые постепенно подпадали под его власть. То есть если б не порядочность, он бы запросто мог быть альфонсом, к примеру. Но поскольку он юрист, хорошо воспитан и образован, позволяет себе через подобные связи реализовывать сексуальные фантазии.

В общем, первый год был действительно вдохновляющим. Мы ездили друг к другу между Питером и Москвой, было много писем, в том числе бумажных, много эмоций, счастья, секса. Естественно, мы писали не только о чувствах, но и о многом другом. Литература, история, искусство, психология – короче, обо всём. Это была (да и есть, наверное) содержательная, наполненная, интеллектуальная, эмоциональная, живая связь. В общем и целом, он умнее и живее и интереснее подавляющего большинства моих знакомых мужчин. И женщин.

Х, конечно, расшевелил меня.

Муж мой жил настолько изолированно в своём мире (тогда он ещё пил), что едва ли замечал моё отсутствие. Да и два-три дня — небольшой срок.

Второй год тоже был замечательный, мы стали вместе проводить отпуска, однако начались ссоры. Провоцировала их я (хотя с Х очень сложно поссорится – он никогда не даёт повода, у человека идеальные границы), потому что конфетно-букетные настроения заканчивались, а дальше ничего не происходило. И не должно было. И не планировалось.

То есть если поначалу я видела в Х своего второго мужа, «более лучшего», то теперь стало понятно, что формат свиданий и совместных отпусков – это максимум, что мне положено.

С одной стороны – (я себе говорила) матушка, возвращайся в семью, пусть просто периодически у тебя будут праздники вдали от дома и быта. С другой – зачем это всё? Покуролесили, и хватит.

И вот я стала дёргаться, срываться, беситься, злиться. И на его жену в том числе (детей там нет, и жена не страдает, живёт в своё удовольствие, постоянной работы нет, если это имеет значение, Х умеет сделать так, чтоб все вокруг него были довольны жизнью и собой).

В сущности на этой точке можно было бы остановиться, но отношения длятся до сих пор. Пять лет. Мы с утра до ночи общаемся в соцсетях и почте, видимся каждые полтора-два месяца, скоро будет очередной отпуск вдвоём. Секса стало мало, да и как будто нет в нём необходимости. Просто лежим в обнимку и смотрим фильмы, поедая что-то вкусное.

С мужем отношения нормальные, ровные, наверное, во многом потому, что я перестала от него что-либо ждать и требовать (не трахаю ему мозги, не обижаюсь, его желчь перестала меня ранить, никакой досады), идёт как идёт.

Один раз я попыталась соскочить, месяц не общалась с Х, занималась своими делами, переключилась, это оказалось несложно, на самом деле. Я могу без него, и, честно говоря, так даже проще и понятнее, нежели вариться в котле обид, ревности и зависти (хотя уже и этого нет, иногда наступает тупое равнодушие к нему). Но потом написала ему снова, потому что за эти пять лет он как будто стал частью моей жизни. Стал близким человеком – интеллектуально, физически. По большому счёту, это с ним я обсуждаю свои проблемы, воспитание детей, кормление собак, своё здоровье, свои планы, свои страхи. А он со мной.

Х говорит, что мы непременно будем вместе, потому что мы созданы друг для друга, потому что это настоящая любовь, которая преодолеет всё. (Что-то я уже и ржать не могу над этим, не смешно.) Он регулярно признаётся в любви, на встречах неизменно очаровательный, заботливый, нежный, последний год стал высылать мне деньги на всякую нужную мелочовку, поскольку знает, чем я живу. Он как бы мой карманный муж-друг, всегда мысленно рядом, всегда поможет, подскажет, пожалеет, рассмешит.

Так и живём.

Вопрос такой: доколе. ) Что из этого выйдет. Я понимаю, так может продолжаться бесконечно, но разве это всё нормально? У меня фоном, в глубине, постоянно ощущается какая-то саднящая печаль о том, что не сбылось и не случилось. Обида на то, что выбор де-факто сделан, и не в мою пользу. Могли бы быть вместе – но не сложилось, не очень-то и хотел, по всей видимости, порядочный человек, предан жене, да и я теперь не хочу ничего (да и не предлагают). Да и есть чем заняться без него. У меня к нему амбивалентные чувства: и люблю, и злюсь.

Вот такой вот комок унылой слизи в итоге. «История о том, как любила, да не вышла замуж».

Скажите, пожалуйста, чего я не вижу? Где у меня слепое пятно в этой ситуации?

Спасибо.

Простите, что длинно.