Мнение: Хомчак отправлен в отставку

Командующий ВСУ Руслан Хомчак отправлен в отставку.

Наибольшую известность он получил в 2014-м году, когда командовал войсками под Иловайском и часть сражения просидел в кустах вместе с журналистом Шапошниковым https://colonelcassad.livejournal.com/5065093.html, попутно организовав "коридор смерти" для прорывавшихся из окружения украинских войск.

При Зеленском был назначен командующим ВСУ вместо Муженко-Дебальцевоского. Опять же в силу того, что как и в 2014-м году Хомчак был человеком Коломойского. Официальная причина отставки – конфликты Муженко с руководство министерства обороны.

Ему на смену пришел генерал-майор Залужный, который с 2014-го года находился на руководящих должностях в оперативных командованиях "Север" и "Запад" и т.д.

Самого же Хомчака отправят заместителем Данилова в СНБО.

Ранее был сменен глава ГУР МОУ. Процессы перезагрузки силовых ведомств представляются связанными с отставкой Авакова.

Как представляется, характер позиционной войны на Донбассе от этих перестановок вряд ли поменяется.

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