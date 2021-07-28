 

Мнение: Хомчак отправлен в отставку

28.07.2021, 4:12, Разное
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Командующий ВСУ Руслан Хомчак отправлен в отставку.
Наибольшую известность он получил в 2014-м году, когда командовал войсками под Иловайском и часть сражения просидел в кустах вместе с журналистом Шапошниковым https://colonelcassad.livejournal.com/5065093.html, попутно организовав "коридор смерти" для прорывавшихся из окружения украинских войск.
При Зеленском был назначен командующим ВСУ вместо Муженко-Дебальцевоского. Опять же в силу того, что как и в 2014-м году Хомчак был человеком Коломойского. Официальная причина отставки – конфликты Муженко с руководство министерства обороны.
Ему на смену пришел генерал-майор Залужный, который с 2014-го года находился на руководящих должностях в оперативных командованиях "Север" и "Запад" и т.д.
Самого же Хомчака отправят заместителем Данилова в СНБО.
Ранее был сменен глава ГУР МОУ. Процессы перезагрузки силовых ведомств представляются связанными с отставкой Авакова.

Как представляется, характер позиционной войны на Донбассе от этих перестановок вряд ли поменяется.

Источник: Colonel Cassad



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