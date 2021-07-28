Мнение: О новых симптомах «ужасного провала» вакцин Moderna и Pfizer

Ещё одна совершенно обескураживающая #новость, непосредственно связанная с лучшими и современными вакцинами от SARS-CoV-2, пришла из Соединённых Штатов. Но прежде, чем антиваксеры поднимут её на свои плакаты, нужно всё же сделать несколько более чем уместных замечаний.

И да, любители ужастиков могут «отдыхать». Никаких ужасных тромбозов, ампутаций, смертей и проч. – не будет. Всё гораздо обыденнее и проще.

Американский ЦКЗ в свете быстрого распространения нового коронавирусного штамма «Дельта» весьма серьёзно обновил свои #рекомендации в части профилактических мер. Немалая толика связана с полностью вакцинированными американцами. Теперь им предписано:

– носить защитную маску в общественных помещениях в районах со значительным или высоким уровнем распространения инфекции, а также при наличии в их семьях людей с ослабленным иммунитетом, либо подверженных повышенному риску тяжёлого течения CoVID-19;

– проходить тестирование в случае контакта с кем-то, у кого подозревается или подтверждён CoVID-19, а до получения отрицательного результата – также носить маску.

Ещё одна рекомендация касается школьных учреждений. Теперь ЦКЗ рекомендует всем учащимся, учителям и сотрудникам школ носить индивидуальные средства защиты, независимо от того, делали ли они прививку. Раньше маска была необходима только для тех, кто не привился.

Косвенно это говорит о том, что используемые в США мРНК-вакцины производства Pfizer и Moderna не только недостаточно защищают даже полностью вакцинированных от заражения новым штаммом, но и в такой же недостаточной степени препятствуют передаче вируса от вакцинированных.

Но означает ли это, что вакцины Pfizer и Moderna провалились?

Едва ли.

Собственно, о том, что ни одна вакцина не даёт 100% гарантии от заражения #коронавирус­ом было известно сразу. Показанная по результатам испытаний 95%-я протективность говорит сама за себя. При этом в реальной жизни она очевидно ниже, поскольку даже на многотысячной выборке испытуемых невозможно протестировать все нюансы индивидуальных взаимодействий вакцины и организма конкретного человека. Ну и первые оценки протективности в отношении штамма «Дельта» тем более не давали 100%-х гарантий.

Точно так же было известно, что вакцинированные люди могут служить источником передачи вируса в тех случаях, когда прививка не сработала. Правда, непривитые передают SARS-CoV-2 таким же непривитым с вероятностью в 12 раз выше, чем привитые непривитым. И уж тем более не известно о передаче вируса от привитого к привитому. Так что здесь не надо гнать волну.

При этом чем ниже уровень вакцинации в конкретном штате или округе, тем лучше распространяется вирус. И тем выше вероятность появления новых его штаммов с большей контагиозностью. В том числе, способных ещё эффективнее обходить защиту, которую даёт вакцина. Особенно у лиц с изначально пониженным иммунитетом вследствие возраста или некоторых заболеваний.

Поэтому некоторое ужесточение требований ЦКЗ к вакцинированным уместно и разумно. Тем более, что прежнее их смягчение в отношении вакцинированных, возможно, вызванное в известном смысле политическими причинами – ростом протестов, снижением приверженности к ношению средств защиты и т. п. – было явно преждевременным. Теперь американский медицинский регулятор, по сути, исправил собственную ошибку. Хотя и дует на воду.

Вместе с тем #статистика, поступающая из больниц, говорит о том, что вакцины в целом эффективно защищают от наиболее тяжёлого течения CoVID-19. Да, тоже не стопроцентно: всё же не панацея (которой в реальном мире, увы, не существует). Но если корректно сравнить доли вакцинированных и невакцинированных на больничных койках в соотношении с общей численностью каждой подгруппы, учесть разбивку по тяжести заболевания и не забыть, что среди привитых намного больше удельный вес стариков и других представителей групп риска, крайне высокая степень вакцинной защиты станет очевидной и ежу. Хотя если сравнивать «яблоки с глобусами», как настойчиво предлагают сапожники с мюридами, можно убедить себя в чём угодно. Даже в плоской Земле.

Вот только зачем вам убеждать себя в этом?

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