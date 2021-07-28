Эксперт оценил приговор осужденному за шпионаж в пользу Москвы литовскому политику

«Детали судебного процесса скрываются от всех в самой Литве. Но известно, что аргументы обвинения, да и вся доказательная база была предельна слаба», — сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Так он оценил приговор по делу Альгирдаса Палецкиса, осужденного в Литве за работу на российскую разведку.

«Никто на процессе даже не пытался говорить о передаче каких-то военных сведений, хотя формально Палецкиса обвинил в шпионаже. Речь идет лишь об альтернативной трактовке недавней литовской истории», – считает президент Российская ассоциация прибалтийских исследований Николай Межевич.

МИД РФ выступал с критикой политики Вильнюса в области прав человека, но в случае Палецкиса, видимо, на Литву следовало оказать еще более сильное давление, чтобы добиться его освобождения, уверен Межевич, – но, видимо, «каких-то моментов в системе принятия решений не хватило». Межевич надеется, что оппозиционер сможет выйти из тюрьмы, отсидев лишь часть срока, – это возможно в случае, «если будет хорошая координация российской и белорусской дипломатии», в противном случае Палецкису предстоит отсидеть полный срок.

Политолог сомневается в том, что после освобождения Палецкис может стать одним из лидеров оппозиционных сил республики. «В нынешнем литовском государстве у Палецкиса хорошей политической судьбы быть не может», – подчеркнул политолог. «С точки зрения правящих кругов Литвы для оппозиционера не может быть другого наказания, кроме как политическая смерть», – считает эксперт.

Во вторник Шяуляйский окружной суд Литвы признал виновным в шпионаже в пользу РФ оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса. «Его признали виновным в инкриминируемых ему деяниях – шпионаже в пользу России. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы», – сообщил РИА «Новости» представитель суда Витаутас Йончас. Посольство РФ в Вильнюсе назвало приговор Палецкису примером политизированного судилища, а возбужденное против него уголовное дело «было шито белыми нитками».

«Это полностью политизированное дело. Палецкис несет угрозу безопасности политической номенклатуры, которые пришла в 90-е года во власти и никак не хочет уходить», – сообщил газете ВЗГЛЯД экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов. По его словам, суды в Литве принимают решения «по указке сверху», поэтому не приходится говорить о какой-либо справедливости.

Напомним, Альгидрас Палецкис – внук первого председателя Президиума Верховного совета Литовской ССР, бывший вице-мэр Вильнюса. Он был арестован осенью 2018 года по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии следствия, с февраля 2017 года по октябрь 2018 года оппозиционер в составе организованной преступной группы вместе с другими гражданами собирал информацию, интересовавшую российскую разведку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официально Палецкиса обвиняют в «шпионаже на Россию», в реальности в Литве под уголовным делом может оказаться любой, кто положительно отзывается о РФ и публично отрицает постулаты литовской политической пропаганды. Палецкис отстаивает историческую правду о событиях 1991 года.

Сам оппозиционер называл уголовное дело местью властей за его высказывания по поводу столкновений у телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года. Палецкис, в частности, заявлял, что в тот день «свои стреляли в своих».