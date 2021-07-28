Инцидент на детской площадке в Петербурге вызвал всплеск пожертвований на центр для детей-аутистов

После конфликта на детской площадке в Красносельском районе Петербурга центр «Какая разница», который помогает детям-аутистам и их семьям, на 259% перевыполнил план по сбору денег.

«Жители Петербурга и других регионов отозвались на новость о женщине, которая пыталась прогнать с территории детской площадки на улице Адмирала Черокова детей с особенностями развития. Еще до того момента, когда видео конфликта было опубликовано в соцсетях, центр начал сбор средств на парты, школьные принадлежности и небольшой ремонт в арендуемых помещениях», – информирует «Фонтанка».

Сообщается, что проект на сайте planeta.ru был зарегистрирован 23 июля, до начала августа планировалось собрать 400 тыс. рублей, но уже утром 27 июля сумма превысила 600 тыс. К вечеру проект набрал больше миллиона рублей и пожертвования продолжают поступать.

В центре рассказали, что на дополнительные деньги покроют аренду, купят принтер, примут больше детей на бесплатные занятия, поменяют стеклопакеты и оборудуют кабинет завуча.

Ранее во вторник сообщалось, что Следственный комитет проверяет материалы после конфликта на детской площадке в Красносельском районе Петербурга, в произошедшем есть признаки 282-й статьи Уголовного кодекса – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Напомним, в воскресенье в ряде СМИ была опубликована информация о том, что одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме. СК проводит проверку.