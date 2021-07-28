 

Инцидент на детской площадке в Петербурге вызвал всплеск пожертвований на центр для детей-аутистов

28.07.2021, 3:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После конфликта на детской площадке в Красносельском районе Петербурга центр «Какая разница», который помогает детям-аутистам и их семьям, на 259% перевыполнил план по сбору денег.

«Жители Петербурга и других регионов отозвались на новость о женщине, которая пыталась прогнать с территории детской площадки на улице Адмирала Черокова детей с особенностями развития. Еще до того момента, когда видео конфликта было опубликовано в соцсетях, центр начал сбор средств на парты, школьные принадлежности и небольшой ремонт в арендуемых помещениях», – информирует «Фонтанка».

Сообщается, что проект на сайте planeta.ru был зарегистрирован 23 июля, до начала августа планировалось собрать 400 тыс. рублей, но уже утром 27 июля сумма превысила 600 тыс. К вечеру проект набрал больше миллиона рублей и пожертвования продолжают поступать.

В центре рассказали, что на дополнительные деньги покроют аренду, купят принтер, примут больше детей на бесплатные занятия, поменяют стеклопакеты и оборудуют кабинет завуча.

Ранее во вторник сообщалось, что Следственный комитет проверяет материалы после конфликта на детской площадке в Красносельском районе Петербурга, в произошедшем есть признаки 282-й статьи Уголовного кодекса – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Напомним, в воскресенье в ряде СМИ была опубликована информация о том, что одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме. СК проводит проверку.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.05 / Экономика: Американские санкции лишают Украину белорусского бензина

21.06 / Насильника вычислили в Москве по потерянному паспорту

13.12 / Новый очаг птичьего гриппа обнаружили в Японии

03.04 / Bild – 67% немцев поддерживают жёсткий карантин

28.05 / Путин может просить Лукашенко поддержать оккупацию Крыма и Донбасса – МИД Украины

02.02 / В НСЖУ призвали Зеленского поддержать крымского журналиста и политзаключенного Семену

25.02 / Гриценко: Порошенко уже не контролирует силовиков с их архивами прослушек. Поэтому мы услышим еще много интересного

03.10 / Экс-чемпиона мира по боксу Ковалева приговорили к трем годам тюрьмы условно в США

21.07 / Новый электрокроссовер Skoda Enyaq показали без камуфляжа

23.02 / “Финита”. Венедиктова прокомментировала сообщение о подозрении топ-фигуранту дела “ПриватБанка” и заявила, что для нее “не существует фамилий”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика