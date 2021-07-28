Опубликовано видео нападения Барецкого на мужчину в платье во «ВкусВилле»

Вадим Горжанкин, PR-директор петербургского шоумена Стаса Барецкого, сообщил, что тот подрался в магазине «ВкусВилл» с мужчиной в платье.

В сети опубликована видеозапись инцидента. Барецкий напал на мужчину в зеленом парике и женском платье. «Ты че, бананы покупаешь? Что вы здесь развели? У вас магазин для геев?» – принялся кричать шоумен. Он напал на мужчину, повалил того на пол, облил пивом из банки. Сам Барецкий заявил, что «увидел эту гадость – мужчину в женском платье», из-за чего его «передернуло». «Этот *** покупал бананчик и творожок обезжиренный. А я пришел за «балтикой» девяткой», – приводит слова Барецкого РЕН ТВ.

Барецкий заявил, что наблюдается «возвращение в грязь 2000-х, они опять повыползали». Он заявил, что «не фашист, но не хочет, чтобы на них обращали внимание».

РЕН ТВ сообщает, что инцидент произошел в Москве. Другие СМИ публикуют новость, указывая Санкт-Петербург.