Мнение: Армия США заказала концепт опциональной боевой машины

Армия США заказала концептуальное проектирование боевой машины поддержки пехоты для армейских подразделений с возможностью опционального пилотирования. На разработку концепта боевой машины отгрузили 60 млн. долларов.

Армейское командование по контрактам Detroit Arsenal заключило контракт с подразделением Point Blank Enterprises, Inc. (PBE) Protective Group (TPG) на 60,6 млн долларов США. Подрядчик должен представить концептуальный проект опционально пилотируемой боевой машины поддержки для армии США.

Планируется, что OMFV станет важной платформой системы вооружения в боевых группах бронетанковой бригады (ABCT) и частью более крупного семейства боевых машин нового поколения. Предполагается, что концепция OMFV охватывает будущие возможности и основные эксплуатационные требования, в том числе: масштабируемую живучесть и защиту, дистанционное управление, заранее запланированный рост для легкой интеграции будущих возможностей, встроенное обучение платформы и решающую летальность на поле боя.

Марк Эдвардс, исполнительный вице-президент Point Blank Enterprises, сказал: «Для нас большая честь быть выбранными для участия в этой важной программе армейских боевых машин. Мы собрали разнообразную отраслевую команду, которая, как и Point Blank, полностью привержена предоставлению самых передовых и надежных продуктов нашим мужчинам и женщинам в униформе. Эта награда подтверждает нашу способность собирать и управлять различными техническими командами, выполняющими сложные и инновационные совместные программы проектирования. Наша концепция дизайна OMFV не будет ограничиваться предыдущими конструкторскими подходами или технологиями, которые позволили создать боевые машины последнего поколения. Инновационные инженерные решения и постоянная интеграция улучшений в конструкцию наших продуктов заложены в нашей ДНК, и то и другое являются ключевыми для этого этапа программы OMFV ».

На протяжении почти 50 лет Point Blank Enterprises, Inc. была ведущим поставщиком продуктов для защиты от угроз, разработанных для обеспечения максимальной выживаемости пользователей.

https://thedeaddistrict.blogspot.com/2021/07/here-is-point-blank-enterprises-inc.html – цинк

Само собой, пока что нет даже готового концепта и до реального появления таких машин на поле боя, пройдет еще немало времени, но с учетом бурного развития наземных дронов, рано или поздно беспилотные танки и ББМ появятся на поле боя. Возможно, к концу 20х годов. Пилотируемые варианты, которые придут на замену БМП "Брэдли" мы увидим скорее всего во второй половине 20х.

Армия США уже сейчас ведет подготовку к замене в долгосрочной перспективе 3800 БМП "Брэдли" на новые БМП, которые будут разрабатываться в ближайшие годы. "Рейнметалл" уже выиграл конкурс на разработку перспективной БМП для армии США https://www.rheinmetall.com/en/rheinmetall_ag/press/news/latest_news/index_26496.php Отправной точкой для проектирования новой БМП для американской армии станет не "Брэдли", а немецкая БМП "Lynx KF41".



Подробнее об "источнике вдохновения" https://www.armyrecognition.com/germany_german_army_light_armoured_vehicle_uk/kf41_lynx_ifv_infantry_fighting_vehicle_tracked_armored_data.html

Конкурс детального дизайна должен завершиться в 2023-м году.

В 2024-м году должен быть создан и испытан первый прототип.

В 2026-м году должно состоятся государственное тестирование и в случае успеха, машина поступит в серийное производство.

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