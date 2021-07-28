Минздрав РФ готовит новые меры для борьбы с курением

Минздрав РФ планирует проработать ряд новых мер для борьбы с курением, в числе которых введение запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», – написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что проработать меры по ограничению распространения электронных сигарет планируется в связи с опубликованным докладом ВОЗ о вреде данной продукции.

«В нашей стране за это время был принят комплексный антитабачный закон, содержащий основные меры, направленные на защиту от табачного дыма. В прошлом году был принят закон, которым электронные сигареты фактически приравнены к обычным в плане регулирования. Но для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», – отметил Салагай.

Также, по его словам, планируется проработать вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок изделий для курения, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения, о запрете на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, а также введение запрета на использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

Ранее ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет.

В мае в правительстве России предложили ввести запрет на использование жидкостей для электронных сигарет и различных добавок, усиливающих зависимость.