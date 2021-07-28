 

Минтрансу предложили запустить «женские» вагоны в метро

28.07.2021, 2:30, Новости дня
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В РФ следует провести эксперимент, запустив в метро «женские» вагоны, чтобы обезопасить женщин от домогательств, считает первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Письмо с таким предложением он направил министру транспорта РФ Виталию Савельеву. Петров отмечает, что домогательства в общественном транспорте позволяет себе меньшая часть мужского населения России, но девушки все равно испытывают стресс и страх, когда сталкиваются с таким поведением мужчин. В частности, в соцсетях можно найти множество сообщений о подобных инцидентах, пишет «Вечерняя Москва».

Петров пишет, что в мире «уже существует практика разделения общественного транспорта на «общий» и «женский». По его словам, в государствах, где применяется такой подход, «женщины могут воспользоваться специальными вагонами, где будут уверены, что не подвергнутся сексуальной атаке или нежеланным домогательствам».

Он указывает, что «беременные женщины или женщины с маленькими детьми также с радостью пользуются такими женскими вагонами общественного транспорта». Петров попросил «оценить идею тестирования в РФ эксперимента по запуску специальных женских вагонов в метрополитене, трамваях и иных видах общественного транспорта».

Напомним, с подобной инициативой выступали в Совете Федерации в 2015 году. Отметим, что «женские вагоны» в городском метро для предотвращения сексуальных домогательств создали, в частности, в Китае.



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