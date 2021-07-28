 

Мишустин прибыл в Комсомольск-на-Амуре

28.07.2021, 2:30, Новости дня
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Глава правительства РФ Михаил Мишустин в рамках поездки на Дальний Восток и в Сибирь прибыл в Комсомольск-на-Амуре, сообщают информационные агентства.

Ожидается, что премьер посетит авиационные предприятия, судостроительный завод, а также встретится с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, передает ТАСС.

Кроме того, Мишустин планирует осмотреть строящийся детский больничный комплекс в Ленинском округе города, передает РИА «Новости».

Напомним, Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток и в Сибирь посетил остров Итуруп в Сахалинской области. Глава правительства анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил.



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