Взыскать по самые счетчики

Долгами россиян за ЖКХ займутся коллекторы.

Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Новость о том, что коллекторам хотят разрешить взыскивать долги за услуги ЖКХ, не только привлекла к себе много внимания, но и заставила некоторых поволноваться. Минстрой направил на согласование законопроект, предусматривающий возможность коллекторов возвращать просроченную задолженность физических лиц за жилое помещение и коммунальные услуги.

Заволновались, по-видимому, те, кто так и представляет, как теперь будут выбиваться долги за услуги ЖКХ: коллекторы будут звонить по ночам с угрозами, поджигать машины, третировать родственников и т.д. Но это неправильное представление.

Для начала учтем, что сегодня закон о коллекторах от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ не распространяется на правоотношения, связанные со взысканием просроченной задолженности физических лиц за услуги ЖКХ. Поэтому-то и возникла эта инициатива — привлечь к взысканию долгов коллекторов.

Причем норма, запрещающая передавать коллекторам долги жителей за услуги ЖКХ, появилась только в июле 2019 года, когда был принят соответствующий закон.

Реальность в том, что все «ужастики» про работу коллекторов — в прошлом.

Сегодня коллекторам законодательно запрещено:

применять силу или угрожать таким применением;

причинять вред должнику;

уничтожать или повреждать имущество должника;

оказывать на должника психологическое давление;

звонить в ночное время — в период с 22 до 8 часов в будни и с 21 до 9 часов в выходные дни;

лично встречаться с должником чаще чем раз в неделю;

звонить чаще двух раз в неделю и пр.

Кроме того, теперь взыскатели могут общаться с родственниками должников только при соблюдении двух условий: на это должен согласиться сам должник, а третье лицо, с которым предполагается взаимодействие, не выразило бы свое несогласие. Причем согласие должника должно быть оформлено в письменном виде.

Таким образом, сегодня коллекторы, будем честными, совсем не так страшны, как раньше. Некоторые представители этой профессии даже говорят о том, что она умирает. Коллекторы, мол, превратились в «телефонных уговаривателей». Уже на основании этого излишне тревожиться, что коллекторам хотят разрешить взыскивать с жителей долги за услуги ЖКХ.

Но это совсем не значит, что можно не платить за услуги ЖКХ.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Проблема неплатежей есть, и она становится больше. Общегодовая задолженность жителей за жилищные услуги вообще достигла огромных размеров — 625 млрд рублей. И хотя тарифы на коммунальные услуги по итогам года вырастут в среднем по стране не более чем на 4%, размеры задолженности увеличиваются. Кстати, по данным Центра финансовых расчетов, размер задолженности россиян только за электричество в I квартале 2021 года вырос на 11% — до 73,9 млрд рублей.

Таким образом, инициатива ресурсоснабжающих организацией понятна: долги за поставленные услуги растут, и с этим надо что-то делать. Помогут ли взыскивать долги коллекторы — большой вопрос.

Однако все это — долги жителей за услуги ЖКХ, попытки привлечь коллекторов, проблемы ресурсоснабжающих организаций — по большому счету следствия одной большой проблемы, а именно — долговременного сокращения реальных располагаемых доходов граждан. Напомню, что сокращение доходов жителей с 2014 по 2020 год составило, по данным Росстата, почти 10%. И решение именно этой проблемы должно лежать в основе усилий по снижению долгов жителей за услуги ЖКХ.

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Нельзя сказать, что государство совсем уж не заботится о гражданах. Нет, оно видит эту проблему и даже пытается что-то сделать. Так, в начале пандемии коронавируса в 2020 году в качестве одной из мер поддержки жителей правительство приняло решение, по которому в срок до 1 апреля 2021 года гражданам не надо было подавать заявление и документы для продления периода получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Хорошая мера, но общую динамику нарастания неплатежей она, конечно, не переломила.

Одновременно не будем идеализировать и самих граждан. Далеко не все из них не платят, потому что денег на это не хватает. Кончено, если пропивать зарплату, то на оплату услуг ЖКХ денег не останется. Но не платят нередко и вполне состоятельные с точки зрения платежеспособности граждане. Все это тоже надо учитывать, механизм взыскания долгов должен быть все-таки достаточно жестким.

Пока же в решении проблем неплатежей государство кидается из крайности в крайность, необходимой комплексности здесь явно не хватает. Но если не будет этого, проблема неплатежей за услуги ЖКХ останется. И никакие коллекторы, страшные или не очень, тут не помогут.

Игорь Николаев, доктор экономических наук

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