 

США объявили о «драматическом» запуске конкуренции в Арктике

28.07.2021, 1:36, Новости дня
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Изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона, сообщил президент США Джо Байден.

По его словам, «теплеющая Арктика драматическим образом запускает конкуренцию за ресурсы, которые некогда было трудно извлечь», передает ТАСС.

Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт считает, что у США и РФ «есть общие интересы в Арктике». Она сказала, что ей известно о желании Москвы «обсуждать в той или иной форме вопросы безопасности в Арктике», но Сиболт «не думает, что это произойдет скоро». Она «не исключала» бы таких переговоров в «долгосрочной перспективе», но «перед этим отношения между странами в целом должны значительно улучшиться».

Сиболт подчеркнула, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». При этом она «не считает иррациональным» то, что это делает и Россия, у которой есть «большой стратегический интерес» в разработке газовых месторождений в регионе.  

Однако Сиболт считает немыслимыми заявления о том, что Китай является «приарктическим государством». Она заявила, что «не видит этого на карте». По ее мнению, Пекин хочет «придать легитимности своей роли в Арктике». «Честно говоря, это та сфера, в которой нам, возможно, нужно работать со всеми арктическими государствами для обеспечения защиты наши общих интересов», – сообщила она.

Напомним, президент РФ Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную.



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