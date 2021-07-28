 

Киев рассказал о работе над законом о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму

28.07.2021, 1:36, Новости дня
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Осенью правительство Украины планирует направить в Верховную раду законопроект о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму, сообщил вице-премьер страны по вопросам реинтеграции так называемых оккупированных территорий Алексей Резников.

Он сообщил, что документ «почти на финализации с точки зрения рассмотрения в правительстве». После утверждения кабмином проект закона направят в Раду. Резников рассчитывает, что депутаты рассмотрят законопроект осенью.

По его словам, законопроект о переходном периоде – «фундаментальный документ, который позволит безопасно реинтегрировать временно оккупированные территории и установить доверие между людьми по обе стороны линия разграничения», пишет «РБК–Украина».

Напомним, по версии Киева, документ призван обеспечить «деоккупацию» и безопасную «реинтеграцию» территорий, которые на Украине считают «временно оккупированными».

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны стратегия «деоккупации» и «реинтеграции»; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.



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