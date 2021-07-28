Стали на вас нет!

Чем обернется для экономики госплановское изъятие сверхдоходов металлургов с помощью экспортных пошлин.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

С 1 августа российские металлурги должны будут платить «белоусовскую» экспортную пошлину: 15% с выручки от продажи продукции в дальнее зарубежье. Благодаря этому в бюджет будут дополнительно изъяты более 160 млрд рублей, две трети нагрузки упадет на черную металлургию. Вице-премьер Андрей Белоусов считает, что металлурги, получившие сверхприбыли в результате резкого роста цен на мировых рынках, обязаны, что называется, делиться.

Но реальность часто бывает устроена сложнее, чем госплановские представления о ней, и у такой экспроприации будут отдаленные последствия, как для отдельной отрасли, так и для экономики в целом. Особенно если власти войдут во вкус и сохранят действие пошлин и в следующем году.

Когда введение пошлин только обсуждалось, Белоусов заявлял, что, по его мнению, металлурги получили сверхприбыль и за счет повышения расценок по госконтрактам, в том числе в оборонзаказе. Иными словами,

социально ответственные сталевары, по мысли вице-премьера, должны были субсидировать государственные проекты, а зарабатывать только на экспортных поставках.

Позже Белоусов объяснил, что введение пошлин — это мера защиты внутреннего рынка. Мол, металлурги станут меньше вывозить, больше продавать внутри страны, и цены благодаря этому упадут.

В то же время, по данным ассоциации «Русская сталь», объединяющей крупнейшие предприятия черной металлургии, цены в РФ и без того на 20, а то и на 50% ниже, чем на ключевых экспортных рынках. А вот об издержках такого не скажешь. Мировые цены на железную руду выросли на 110%, на лом — на 77%. Тарифы на железнодорожные перевозки, и без того самые высокие в сравнении с другими отраслями, увеличились на 17,9%, на электроэнергию на 19%, на газ — на 12%.

В результате некоторые виды деятельности, объединенные понятием «черная металлургия», имели, по данным Росстата, отрицательную рентабельность — в том числе литье стали и литье чугуна. Да и некоторые госконтракты выходили буквально в ноль. Так что высокие цены на экспорт позволили выправить экономику отрасли, а не «жировать».

«Металл — это очень волатильный товар с точки зрения ценообразования. Вот сегодня его цена в два раза поднялась, а через полгода может смело в 2–3 раза упасть, как это было в 2018 году, когда Китай вышел с демпингом по металлам, и наши металлурги были вынуждены дисконтировать цены и сильно сели по рентабельности и прибылям, — объясняет Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. — Теперь предположим, что цена упадет через год в 2–3 раза — и я вот не уверен, что правительство с таким же энтузиазмом компенсирует металлургам эти потери, как сейчас берет с них налоги на сверхдоходы. Должна быть некая договоренность между властью и бизнесом, поскольку, как только спрос с предложением найдут точку равновесия, цена на металлы упадет сразу же».

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Как показывает многолетняя статистика, железная руда — самое волатильное сырье из всех, цены на него меняются чаще и сильнее, чем на нефть, газ и уголь. Поэтому так называемые «сверходоходы» — это и подушка безопасности на «тощие годы», и главный источник инвестиций в модернизацию производства.

Кстати, с инвестициями у металлургов порядок. С 2001 года в развитие отрасли было вложено около 3 трлн рублей, притом что это рынок частных компаний. Особенно выразительно выглядит сравнение 2014 и 2020 годов. Инвестиции металлургов в основной капитал выросли на 20,2%, в то время как в целом по стране этот показатель упал почти на 10%. Можно говорить и о качестве этих вложений. По статистике, 29% металлургических компаний реализовывали инновационные проекты, это в три раза выше среднего для страны уровня.

Теперь эта тенденция под угрозой. Объясняет Георгий Остапкович: «Когда у предпринимателей недостаточно капитала, что они будут делать? Первое — сокращают инвестиционную активность. Второе и самое неприятное — предприниматели начинают сокращать численность занятых людей на своих предприятиях. Раз у них меньше производства за счет недостатка средств, сокращается и штат, а также размер средней заработной платы. Если налогообложение металлургов пойдет галопирующе и лавинообразно, мы увидим явный негативный социальный эффект».

А вот это уже тревожно. Ведь металлурги играют важнейшую роль в формировании региональных бюджетов. В Белгородской, Липецкой, Магаданской области и на Чукотке их «доля» выше половины. Еще в 11 регионах компании металлургических отраслей дают от 20 до 50% налогов. Четверть всех моногородов в РФ — металлургические.

Речь, кстати, не только об отдаленных последствиях, «маневр Белоусова» отнимает деньги у регионов прямо сейчас.

«На уровень в 160 млрд рублей сократится база региональных бюджетов, потому что металлурги вдвое увеличили уже даже в 2021 году выплаты по налогу на прибыль. Пошлины идут в федеральный бюджет, налог на прибыль — почти весь в регионы. Таким образом, это перераспределение средств в пользу федерального центра. Федеральный центр с помощью такого маневра опять отнимает деньги у регионов», — говорит Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ.

Если дело дойдет до остановки заводов (а о такой вероятности уже заявляли предприятия в Челябинской и Саратовской областях, Красноярском и Хабаровском крае), то это будет ЧП на уровне страны, а крайними, как обычно, окажутся металлурги.

Фото: Вова Жабриков / URA.RU / TASS

Однако и федералы, получив кратковременную «сверхприбыль», в будущем потеряют.

Во-первых, закон спроса и предложения работает вне зависимости от того, признают ли его в Госплане. Поэтому по мере сокращения производства цены на внутреннем рынке будут не падать, а расти. То есть бюджету снова придется переплачивать за инфраструктурные проекты и гособоронзаказ.

Во-вторых, сокращение производства означает и сокращение налогов, особенно когда цены на мировых рынках упадут. «Допустим, металлурги получили сверхприбыль с этого повышения цен, но они же не просто так положили ее себе в карман, а уже заплатили сверхналоги. Иными словами, свою часть правил они выполнили», — возмущается Георгий Остапкович.

В-третьих, пошлины резко сокращают конкурентоспособность российских металлургов на экспортных рынках. Притом что они и без того уже обложены пошлинами и прочими заградительными мерами со стороны стран-импортеров. То есть США и ЕС защищают свои компании и свой рынок, а РФ действует противоположным образом. И это накануне введения Евросоюзом трансграничного углеродного налога, который сильнее всего ударит именно по компаниям из РФ (как крупнейшего экспортера в Европу).

«Что касается углеродного налога, то он, безусловно, очень болезненно ударит по нашим производителям, в том числе и по металлургам, конечно, потребует дополнительных издержек. Если еще к этому добавить внутренний налог и экспортные пошлины на постоянной основе — любая рентабельность упадет, и тогда нас ждут эффекты вроде сокращения инвестиций в новые технологии и в производство или сокращения занятости. В конечном итоге это приведет к росту безработицы и к понижению реальных доходов населения,

что идет в полном несоответствии со словами президента Путина о том, что первой задачей является как раз таки повышение реальных доходов населения»,

— резюмирует Георгий Остапкович.

Кстати, столь ценимый Андреем Белоусовым как пример эффективной дирижистской экономики Китай с 1 мая не ввел экспортные пошлины, а, наоборот, обнулил ввозные сразу по 20 позициям, значимым для местных металлургов. А все для того, чтобы расширить внутреннее производство и перестроить его на более экологичные рельсы.

Вот это действительно классная идея для российского правительства. Потому что металлургия, в отличие от нефтегаза и традиционной энергетики, вполне способна перестроиться под низкоуглеродную экономику будущего. И надо ей хотя бы не мешать.

Алексей Полухин, шеф-редактор

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