“Послы ушли в отпуска”. В ТКГ по Донбассу объяснили перерыв в работе до конца августа

“Послы с прошлой недели ушли на каникулы, в отпуска. И поэтому до конца августа у нас не будет каких-то существенных новостей в изменениях работы ТКГ, пока все не выйдут из отпусков”, – сказала она.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

21 июля 2021 года представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш сообщал, что принимавшая участие в заседаниях спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау попрощалась с участниками консультаций и представила нового спецпредставителя, гражданина Финляндии Микко Киннунена, который должен приступить к исполнению обязанностей с 1 августа. Следующее заседание ТКГ, по данным Гармаша, назначили на 26 августа.

26 июля спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович выразил мнение, что проведение внеочередного заседания контактной группы маловероятно, но такой вопрос обсуждается в связи с обострением на линии соприкосновения.

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