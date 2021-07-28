ABC – американцы разочаровываются в Байдене и с пессимизмом смотрят в будущее

В США увеличивается число людей, которые не ждут позитивных изменений при действующей администрации. Среди прочего многие американцы выражают недовольство тем, как Белый дом справляется с пандемией, вопросами иммиграции и вооружённым насилием, пишет ABC News со ссылкой на собственный опрос.



Reuters

Когда Джо Байден завершил свои 100 дней на посту президента, страна с оптимизмом смотрела на предстоящий год. Но теперь, сразу после достижения шестимесячной отметки, воодушевление американцев относительно направления, в котором развиваются США, упало почти на 20 пунктов, пишет ABC News со ссылкой на собственный опрос.

Согласно исследованию, большая часть населения Америки (55%) пессимистично оценивает курс, которым движется страна, что заметно отличается от прошлого майского показателя (36%). Менее половины (45%) теперь ждут позитивных изменений в течение следующих 12 месяцев, что значительно меньше предыдущего значения (64%).

Примечательно, что снижение оптимизма наблюдается повсеместно вне зависимости от политических предпочтений. У демократов и республиканцев этот показатель снизился на 20, а у сторонников независимых кандидатов — на 26 пунктов, обращает внимание ABC News.

По словам телеканала, эта смена оптимизма на пессимизм происходит на фоне растущего недовольства американцев тем, как Байден справляется с пандемией. Чуть более 60% одобряют меры борьбы президента с коронавирусом.

Хотя его рейтинг одобрения остаётся достаточно высоким, падение в девять пунктов с конца марта является максимальным для Байдена. Вероятно, это отражает растущую обеспокоенность тем, что власти могут вернуть карантинные ограничения, а уже привитым американцам может потребоваться ревакцинация, поскольку на высокозаразный штамм «дельта» в США приходится 83% всех новых случаев заражения коронавирусом, подчёркивает ABC News.

Кроме того, всё меньше американцев поддерживают действия главы Белого дома по восстановлению экономики страны после пандемии. По сравнению с мартом этот показатель снизился с 60 до 53%. Накануне ожидалось, что количество заявок на пособие по безработице достигнет нового минимума коронавирусной эпохи, но вместо этого они выросли до июньского уровня.

По другим вопросам одобрение Байдена оставляет желать лучшего даже среди сторонников его собственной партии. Менее 40% американцев одобряют действия президента в отношении иммиграции и ситуации на границе США с Мексикой, преступности и насилия с применением огнестрельного оружия.

Исключением среди этих низких оценок деятельности президента стал вывод войск США из Афганистана, который одобряют большинство американцев (55%). Но по вопросу о том, насколько хорошо Байден выполнил свои предвыборные обещания, мнение граждан вновь разделилось: 52% оценивают их воплощение положительно, а 47% — отрицательно, заключает ABC News.