Spiegel – «демократизация в опасности» — в Тунисе набирает обороты политический кризис

Тунис переживает острый политический кризис: президент Каис Саид приостановил деятельность парламента, отстранил от власти премьер-министра и взял всю полноту исполнительной власти в свои руки, пишет Der Spiegel. Многие тунисцы приветствуют действия президента: они недовольны коррупцией, ростом безработицы, экономическим кризисом и ухудшающейся эпидемиологической ситуацией. Оппозиция назвала произошедшее «государственным переворотом» и сдаваться пока не собирается.



Reuters

Будет ли политический переход к демократии успешным, если население остаётся в бедности и не видит конца экономическим трудностям? Тунис — страна, с которой в 2011 году начались протесты «арабской весны», и единственное арабское государство, которое с тех пор придерживается демократического процесса. В течение многих лет эксперты предупреждали, что слабая экономика угрожает этим изменениям. Сейчас процесс демократизации фактически находится в опасности, пишет Der Spiegel.

В воскресенье в присутствии армейских генералов и командиров полиции президент Туниса Каис Саид объявил об отставке премьер-министра Хишама Машиши, приостановке деятельности парламента на 30 дней и снятии со всех депутатов неприкосновенности. Беспартийный президент взял на себя всю полноту исполнительной власти в стране и пообещал назначить нового премьер-министра. Кроме того, Саид, бывший профессор в области конституционного права, пользовавшийся широкой поддержкой населения на президентских выборах в 2019 году, объявил о намерении возглавить Генеральную прокуратуру.

Саид заявил, что его действия не противоречат Конституции Туниса. Как отмечает издание, в соответствии со статьёй 80, в случае возникновения угрозы нарушения общественного порядка глава государства может взять власть в свои руки. Но для этого требуются переговоры с премьер-министром и спикером парламента, которых, судя по всему, не было. Спикер парламента Рашид аль-Ганнуши назвал случившееся «государственным переворотом». В воскресенье вечером 80-летнему лидеру умеренной исламистской партии «Ан-Нахда» сотрудники службы безопасности не позволили войти в здание парламента.

Действия Саида встретили широкую поддержку населения. В воскресенье вечером тысячи тунисцев вышли на улицы в знак поддержки президента, несмотря на действовавший комендантский час. На проспекте Бургиба, где десять лет назад толпы людей праздновали свержение президента Зина аль-Абидина бен Али, были слышны сигналы автомобилей и звуки фейерверков. Тунисская лига по защите прав человека также одобрила нынешний переворот.

В воскресенье днём ещё до заявления президента ​​в более чем 20 городах Туниса вспыхнули протесты, некоторые из которых носили насильственный характер. В Сфаксе сгорели несколько полицейских машин, а против собравшихся перед зданием парламента Туниса молодых людей был применён слезоточивый газ. Протестующие выразили свой гнев по поводу крупнейшего экономического кризиса со времён обретения страной независимости и провальной политики правительства по борьбе с коронавирусом, которая привела к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране. В Сфаксе, Хаммам-Лифе, Сиди-Бузиде и многих других городах сгорели офисы умеренной исламистской партии «Ан-Нахда», которую многие винят в бедствиях.

После революции 2011 года многие тунисцы надеялись на религиозную оппозицию, которая подвергалась жестоким преследованиям при президенте бен Али. В течение последних десяти лет «Ан-Нахда» входила в каждое правительство. В настоящее время партия имеет наибольшее количество мест в тунисском парламенте — 51 из 217. Но коррупция по-прежнему процветает, безработица растёт, а доступ к государственным услугам сокращается.

Пандемия коронавируса обострила существующий экономический кризис и поставила систему здравоохранения на грань коллапса. В стране с 12-миллионным населением жертвами коронавируса официально стали почти 18 тыс. человек. Лишь 7% привиты двумя компонентами вакцины. В последние несколько недель в больницах наблюдается дефицит аппаратов ИВЛ. Несколько дней назад президент Саид приказал армии взять на себя борьбу с пандемией.

Как считает издание, политические распри между партиями, а также задержки в формировании правительства помешали безотлагательно начать необходимые экономические реформы. Вместо этого политики стали всё больше полагаться на популистские лозунги, апеллировать к националистическим настроениям и всё чаще говорить об иностранном вмешательстве в бизнес и политику. Многие тунисцы стали с одобрением вспоминать свергнутого президента бен Али.

В День республики, который знаменует обретение Тунисом независимости в 1956 году, президент Саид сделал ставку на военных. Толпа встретила солдат с ликованием. В понедельник арабский спутниковый канал Al Jazeera объявил о штурме полицией его тунисского офиса.

Некоторые сцены напоминают военный переворот 2013 года в Египте, отмечает Der Spiegel. Армия под руководством министра обороны Египта и нынешнего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси отстранила от власти демократически избранное правительство «Братьев-мусульман»*. Тогда десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы продемонстрировать широкую народную поддержку армии. В то время многие предполагали, что после ухода исламистских «Братьев-мусульман» ​​армия осуществит цели революции 2011 года и приведёт страну к процветанию. Сегодня армия в Египте жёстко подавляет любую оппозицию. Уровень бедности возрос, пишет издание.

В то время в Египте между последователями исламистов и их противниками существовал огромный раскол. Нечто подобное наблюдается и в Тунисе: некоторые приветствуют переворот, рассматривая его как победу над исламистами «Ан-Нахды» и, кажется, полагают, что только отстранение их от власти решит проблемы страны. Социальные сети сообщили о победе над «Братьями-мусульманами» — либерально настроенные тунисцы в восторге.

Однако многие относятся к произошедшему скептически. «Каис Саид не менее консервативен, чем многие исламисты, нельзя исключать египетский сценарий», — заявил представитель ЛГБТ-сообщества. Например, президент Саид отвергает равенство мужчин и женщин в наследственном праве. Его египетский коллега ас-Сиси объявил исламистов врагом государства, но его моральные стандарты столь же консервативны — государство, которое он возглавляет, преследует представителей ЛГБТ и активисток, выступающих за права женщин, считает издание.

По сравнению с египетскими исламистами руководство тунисской «Ан-Нахды» более осторожно. Когда несколько лет назад между исламистами и светскими партиями обострился конфликт, лидер «Ан-Нахды» Рашид аль-Ганнуши попытался найти компромисс и таким образом снял напряжённость. Теперь он «спокойно и хладнокровно» призвал к протестам против президента. При этом тунисская армия намного меньше египетской, у неё нет экономической базы, и до этого она ещё «не стреляла по демонстрантам». Нет и генерала, готового взять бразды правления в свои руки, пишет издание.

И всё же исламисты и их сторонники не собираются отступать. В понедельник вечером перед зданием парламента сторонники Каиса Саида и «Ан-Нахды» закидывали друг друга камнями. Эти две группы разделяли хорошо вооружённые солдаты и полицейские подразделения.

Риск дальнейшей эскалации остаётся высоким. Некоторые светские партии также выступили против переворота, что показывает, насколько широк политический и социальный спектр страны. Тунисский эксперт Селим Харат считает, что разрядить опасную ситуацию сможет только независимый Конституционный суд. Такой суд предусмотрен новой Конституцией 2014 года, он должен вынести решение через 30 дней после применения статьи 80. Но за восемь лет действия Конституции политические партии так и не смогли договориться о назначении судей, передаёт Der Spiegel.

* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.