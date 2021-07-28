 

CNBC – Безос предлагает NASA миллиарды за контракт на строительство лунного посадочного модуля

28.07.2021, 0:48, Новости дня
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Основатель компании Blue Origin Джефф Безос предложил NASA покрыть расходы агентства на сумму до $2 млрд. В обмен же NASA будет должно выдать ему контракт на строительство лунного посадочного модуля с астронавтами на борту, пишет CNBC. По словам Безоса, речь идёт не об отсрочке, а об окончательном погашении этих платежей, что позволит NASA наверстать упущенное в плане процесса ассигнования госсредств.


Reuters

Основатель компании Blue Origin Джефф Безос предложил NASA покрыть многомиллиардные расходы ведомства в обмен на выдачу контракта на строительство лунного посадочного модуля, который сможет доставить астронавтов на спутник Земли, пишет CNBC.

Безос заявил, что Blue Origin погасит все расходы NASA в размере до $2 миллиардов в текущем и двух следующих налоговых годах. По словам Безоса, Blue Origin также профинансирует свою собственную исследовательскую миссию на низкой околоземной орбите. При этом компания запросила у NASA контракт по фиксированной цене.

«В рамках этого предложения речь идёт не об отсрочке, а о непосредственном и окончательном погашении этих платежей. Благодаря этому предложению правительственный процесс по ассигнованию средств сможет наверстать упущенное», — написал Безос в открытом письме администратору NASA Биллу Нельсону.

В апреле NASA выдало компании Илона Маска SpaceX контракт на сумму $2,89 миллиардов на строительство лунного посадочного модуля в рамках программы «Системы приземления человека». При этом перед тем, как определить победителя конкурса, NASA предоставило SpaceX, Blue Origin и Dynetics 10-месячные контракты по проведению исследований с тем, чтобы начать работу над лунными посадочными модулями.

«Вместо этого подхода со ставкой на единственный источник NASA следует идти в русле своей первоначальной стратегии с конкуренцией, — полагает Безос. — В отсутствие конкуренции вскоре после заключения контракта NASA обнаружит, что его возможности теперь ограничены, а само оно ведёт переговоры о сорванных сроках, изменениях конструкции и перерасходе средств».

Ранее Безос, а также основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон по отдельности отправились в космос. На данный момент это единственные два крупных предпринимателя, которые занимаются космическим туризмом.

Тем не менее рынок туризма — это всего лишь один из элементов космической экономики, который оценивается на сумму не менее $420 млрд. Однако его высокий статус и популярность ведут к тому, что он оказывает мощное влияние на космическую индустрию в целом.

На данный момент, по словам Безоса, Blue Origin продала билетов на будущие полёты на край космоса на сумму почти $100 млн. При этом компания активно работает над созданием большего количества ракетных ускорителей, чтобы подниматься вверх с «очень высокой» скоростью, на которую так надеется Безос.



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