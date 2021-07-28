Госдеп подтвердил сообщения об обнаруженном в здании ведомства изображении свастики

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер подтвердила появившиеся ранее сообщения о том, что неизвестный вырезал свастику на стене лифта в здании ведомства.

«Да, к сожалению, вчера во второго половине дня в лифте в нашем здании, здесь в Госдепартаменте, была обнаружена начерченная свастика», – приводит ее слова ТАСС.

Она добавила, что уже ведется расследование этого инцидента. «Антисемитизму нет места в Соединенных Штатах и уж точно – в Госдепартаменте», – отметила Портер.

Ранее фотографии вырезанной на стене лифта в здании Госдепартамента свастики опубликовал портал «Аксиос». По данным издания, изображение появилось в лифте в понедельник.