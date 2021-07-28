 

США решили оставить «зеленые береты» в Сирии

28.07.2021, 0:42, Новости дня
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Вашингтон не собирается сворачивать военное присутствие в Сирии, США оставят там около 900 военных, сообщил высокопоставленный источник в Белом доме.

В частности, в Сирии останутся «зеленые береты» – спецподразделение сухопутных сил. Источник Politico заявил, что военные США должны будут оказывать поддержку и консультации курдским «Силам демократической Сирии». Чиновник сказал, что не ждет «каких-либо изменений, связанных с миссией или присутствием в Сирии». 

Он заявил, что американская помощь СДС в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» привела к успеху и будет продолжена. СДС контролирует большую часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка. США создали девять военных баз в этом районе, передает ТАСС.

Напомним, Соединенные Штаты намерены завершить участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря, при этом поддержка сил безопасности Ирака и курдских военизированных формирований продолжится. Кроме того, американские военные спешно уходят из Афганистана.



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