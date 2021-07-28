 

Байден назвал Россию и Китай возможными «смертельными соперниками» США

28.07.2021, 0:42, Новости дня
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В будущем РФ и Китай, которые сейчас являются соперниками США, могут стать «смертельными соперниками», сообщил глава американского государства Джо Байден.

Он сказал, что «мир меняется значительно», но США работают «с партнерами и союзниками» для сохранения «технологических преимуществ, укрепления цепей поставок». США и союзники стремятся «обеспечивать, чтобы правила, которые регламентируют технологии, поддерживали демократию, а не автократию», сказал Байден.

Однако он подчеркнул, что необходимо работать и «в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками» США, «возможно, смертельными соперниками в будущем». В частности, такая работа возможна в сфере борьбы против изменения климата, которое «форсирует нестабильность» в США и в мире. «Это важно. Это стратегический вопрос, а также вопрос окружающей среды», – приводит его слова ТАСС.

При этом, как полагает Байден, китайский лидер Си Цзиньпин «совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира» к середине 2040-х годов.

Напомним,  Байден утверждает, что РФ якобы пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Президент США ссылается на данные разведки, согласно которым российская сторона распространяет ложные сведения и пытается повлиять на предстоящее голосование.



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