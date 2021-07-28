Швейцария закрыла расследование об отмывании денег

…связанное с «делом Магнитского».

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) закрыла уголовное дело в отношении неустановленных лиц по подозрению в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества, которое расследовал юрист Сергей Магнитский. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предполагаемые преступления были совершены в Швейцарии в период с 2008 по 2010 годы. Расследование в Швейцарии велось с марта 2011 года на основании отчета о преступной деятельности, который был подан Hermitage Capital Management Ltd — лондонской компании, основанной Уильямом Браудером, — и отчета о подозрениях в отмывании денег.

Прокуратура расследовала отмывание денег, которые, предположительно, были получены в конце 2007 года в результате мошеннической схемы в РФ на сумму 230 млн долларов. Ведомство приказало арестовать активы, эквивалентные примерно 18 миллионам швейцарских франков.

«Обстоятельства смерти Сергея Магнитского в РФ и последовавшие за этим политические последствия, включая так называемые «списки Магнитского», не были предметом разбирательств, поскольку они не подпадают под компетенцию прокуратуры», — отметили в ведомстве.

По итогам расследования прокуратура не обнаружила доказательств, которые позволили бы предъявить обвинения кому-либо в Швейцарии, однако из-за обнаруженной связи некоторых активов, замороженных в Швейцарии, и совершенным в РФ правонарушением прокуратура поручила конфисковать более 4 млн швейцарских франков (около 321 млн рублей), сообщается на сайте ведомства.

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Расследования OAG, в частности, потребовали раскрытия информации о большом количестве банковских счетов в Швейцарии и дополнительных запросов о взаимной помощи за рубежом — такие запросы были поданы Молдове, Литве, России, Кипру и США, отмечается на сайте ведомства.

Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Магнитский был арестован в 2008 году и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 года умер в московском СИЗО. После его смерти США и ЕС ввели масштабные санкции против российских политиков, чиновников и бизнесменов.

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