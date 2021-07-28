Хомчак был уволен потому, что недостаточно эффективно исполнял поставленные Зеленским задачи – Подоляк

“В случае с заменой главнокомандующего один из ключевых мотивов – необходимость стопроцентного взаимопонимания между руководством Вооруженных сил и Министерства обороны. Но это далеко не ключевой и точно не единственный мотив. Должны быть усиления направления по подготовке и реализации гособоронзаказа, модернизации армии, обеспечения военных – их профессиональной и социальной перспективы. То есть ситуация комплексная и ее не стоит сводить к какой-то одной личностной причине”, – сказал он.

Советник главы ОП назвал Хомчака патриотом и профессионалом, который “четко понимает потребности национальной обороны и точно соответствовал занимаемой должности все годы пребывания на ней”. При этом он связал увольнение Хомчака с поручениями Зеленского.

“Очевидно, что поставленные президентом задачи не исполнялись так эффективно, как Владимир Зеленский на это рассчитывает. Все, что касается сферы обороны и сектора безопасности, должно обеспечиваться на сто процентов – это приоритет президента. Теперь, после комплексных кадровых перемен, ожидаем более активной работы и в армии, и в Министерстве обороны, и в структурах сектора безопасности”, – заявил Подоляк.

Контекст:

27 июля Зеленский уволил Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ и назначил его первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный. С должности первого замсекретаря СНБО ушел Михаил Коваль.

В мае 2019 года Хомчак был назначен начальником Генерального штаба – главнокомандующим ВСУ, в марте 2020 года эти две должности разделили, Хомчак остался главнокомандующим.

В январе 2020 года стало известно о конфликте Хомчака с министром обороны Андреем Тараном. Журналисты выяснили, что Таран вынес строгие выговоры генералам ВСУ в связи с перевозкой специального груза в Руанду из Болгарии, генералы обратились в суд. Руководство Минобороны настаивало, что давать согласие на частные перевозки с помощью военных самолетов должен лично министр, а в Генштабе и Воздушных силах утверждали, что такие перелеты позволяют тренировать пилотов и никакие согласования не нужны.

По данным главреда издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, Таран и Хомчак не разговаривали несколько месяцев, с октября 2020-го, а их ведомства “вели между собой настоящие битвы”, которые касались военных контрактов. Бутусов утверждал, что по материалам Тарана Государственное бюро расследований открыло серию уголовных дел против командования ВСУ.

По данным “Бабеля”, конфликт улаживал лично президент.

В феврале Таран и Хомчак дали совместную пресс-конференцию, на которой заявили, что Минобороны и ВСУ едины в понимании необходимости усиления обороноспособности государства, и подчеркнули, что противоречий между ними нет.

В июне Зеленский назвал отношения между Хомчаком и Тараном “ненормальной ситуацией” и пообещал, что “если они все не исправят, будет другая беседа”.

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