Люксембург открывает въезд для украинцев

“Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС”, – написал он.

Дипломат отметил, что Люксембург стал еще одной страной, с которой Украина “восстанавливает полноценное действие безвиза”.

Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.

+ 1 країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу.

Всі умови в’їзду до країн на нашій інтерактивній мапіhttps://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2021

В МИД Украины уведомили, что для посадки в самолет до Люксембурга украинцам следует иметь либо сертификат о вакцинации (препаратами AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna), либо положительный тест на коронавирус (сделанный не ранее чем за 180 дней) и сертификат о выздоровлении; негативный тест на COVID-19 не более чем 72-часовой давности.

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.

После этого уже открыли границы для украинцев Дания, Германия, Эстония, Литва и Латвия, Словакия, Нидерланды, Кипр, Франция.

С 26–27 июля для украинцев открылись Финляндия, Швеция, Испания, Португалия.

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