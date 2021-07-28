 

В Эрмитаже появится зал с мебелью экс-главы ГИБДД Ставрополья

28.07.2021, 8:41, Разное
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Директор Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский сообщил о появлении выставочного зала, который будет украшен мебелью и элементами декора из особняка экс-главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова.

Сафоновский зал станет открыт для посетителей в начале сентября.

Отметим, чиновник, подозреваемый в коррупции, добровольно пожертвовал музейному комплексу свыше 160 предметов, в том числе стулья работы итальянского мастера Джузеппе Бонкантини XVIII века и несколько картин работы Рембрандта.

В Эрмитаже появится зал с мебелью экс-главы ГИБДДЗа право обладания ими боролись также такие знаменитые музеи, как Лувр, Нью-Йоркский государственный музей и Римский дом мебельной моды, однако Сафонов отдал предпочтение отечественному учреждению.

Полюбоваться мебелью мецената можно будет на 2 этаже входящего в ансамбль Эрмитажа Зимнего дворца, рядом с Рыцарским залом.

– Особняк Алексея Сафонова – это один из немногих сохранившихся в России дворцов в стиле раннего барокко. Его интерьеры разрабатывались по тем же принципам, что интерьеры Версаля, дворца Па-де-Кале, резиденции курфюрстов Бранденбурга и Баварии и, наконец, Петергофского дворца. Мы рады, что фонд Эрмитажа поспособствует сохранению этой чудесной мебели даже после того, как само его здание будет переоборудовано в апарт-отель, что, вероятно, разрушит большую часть уникальных интерьеров, – сказал Михаил Пиотровский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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