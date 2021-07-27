NYT – несмотря на отстранения РФ наращивает своё влияние в спорте — на Олипмпиаде она всюду

Хотя российская команда на Играх в Токио должна называться лишь аббревиатурой РОК, не создаётся впечатления, что РФ отстранена от Олимпиады. Как пишет The New York Times, на многих площадках соревнований сокращение РОК присутствует на информационных указателях и табличках, но слова «Россия» или «Российский олимпийский комитет» звучат в официальных объявлениях. Это происходит потому, что, несмотря на отстранения, запреты и наказания, РФ потихоньку наращивает своё влияние в спорте.



Reuters

Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио российская делегация прошла под знамёнами РОК, что означает Российский олимпийский комитет. Как пишет The New York Times, это такое дисциплинарное ухищрение, применённое в связи с тем, что Россию надо было наказать из-за недавнего допингового скандала. Однако, как признался на днях один российский журналист, на Играх нет такого ощущения, что Россию отстранили.

Как продолжает американское издание, Международный олимпийский комитет передал спортивным федерациям право толкования своих указаний о санкционных мерах, которые заняли всего две странички и включают следующее правило: «При публичной демонстрации названия участника следует использовать аббревиатуру РОК, но не полное название «Российский олимпийский комитет», где есть запретное слово «российский». Однако данное правило было почти сразу же грубо нарушено, причём сделано это было неоднократно.

Например, на церемонии открытия Олимпиады, когда многочисленные члены команды РОК входили на стадион, слово «Россия» было отчётливо зачитано вслух на английском, японском и французском языках.

Днём позже, когда начались состязания по дзюдо, россиянку Ирину Долгову назвали членом команды Российского олимпийского комитета, когда она вышла на свой первый поединок в весовой категории до 48 кг. А спустя несколько часов одетых в красную форму россиян из мужской волейбольной сборной опять представили как команду Российского олимпийского комитета.

«Тем немногим зрителям и журналистам, которые присутствовали в зале, практически не дали почувствовать, не просигнализировали, что перед ними команда, в отношении которой применены санкции. Неудивительно, что журналист из Кении не разобрался и выразил недоумение по поводу аббревиатуры, спросив вслух, почему только что представленную российскую сборную на табло обозначили как РОК», — пишет автор материала.

По его словам, так было и на многих других площадках: «РОК» на информационных указателях и табличках, но «Россия» или «Российский олимпийский комитет» в официальных объявлениях. Но и этим неудобствам скоро придёт конец: после Олимпиады в Токио и зимних Олимпийских игр в Пекине РФ будет близка к возвращению в международную спортивную семью. Кроме того, чемпионат мира по волейболу в будущем году состоится в России, а годом позже там же должны пройти состязания по тхэквондо.

«Несмотря на отстранения, запреты и наказания, РФ потихоньку наращивает своё влияние в спорте. Три олимпийские федерации — по стрельбе, по боксу и по фехтованию — сегодня возглавляют россияне. Это больше, чем когда бы то ни было в истории спорта», — заключает автор материала.