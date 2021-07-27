ABC News – Из-за размаха пандемии в США надеть маски могут и на привитых

В США высокими темпами распространяется новый «дельта»-штамм, а полностью привиты лишь половина населения. И среди них есть те, у кого обнаруживают симптомы заболевания, хотя таковых по статистике примерно один на тысячу. Однако, как передаёт ABC News, власти задумались о пересмотре правил по ношению масок — они хотят надеть маски и на полностью привитых.

Пандемия набирает новую силу. Доктор Фаучи говорит, что в Центрах по контролю за заболеваниями обдумывают идею пересмотреть правила ношения масок для полностью привитых людей, тогда как во Флориде сообщают о самом большом разгуле заболеваемости в стране. С нами на связи Виктор Акино, он находится в центре вакцинации в Майами. Виктор, доброе утро!

ВИКТОР АКИНО, корреспондент ABC News: Джордж, доброе утро! Недавно в этом центре увеличили часы работы. И за выходные появилось пять новых центров вакцинации. Тем временем глава крупнейшей больницы в Майами заявил, что теперь на «дельта»-штамм приходится около половины всех случаев заболевания в округе Майами-Дейд — 49 процентов. Два месяца назад это было 2 процента.

МУЗЫКАНТ: Если вы меня слышите, давайте пошумим!

Сегодня утром прошёл концерт, несмотря на распространение «дельта»-штамма. Чиновники предупредили тех, кто пришёл на этот хип-хоп фестиваль в Южной Флориде, о росте числа заболевших коронавирусом в штате. Во Флориде на прошлой неделе зафиксировали 73 тысячи новых случаев — в среднем по 10 тысяч в день. Это пятая часть заболеваний в США.

Новые центры вакцинации открываются по мере роста потребности. Правительство через Центр по контролю за заболеваниями пишет о 790 тысячах прививок, сделанных за выходные по всей стране. Возможно, это самое большое число за сутки с начала июля. Около 60 процентов взрослых американцев полностью привиты. Но число случаев заболевания резко выросло — на 314 процентов с середины июня. А число госпитализаций выросло на почти 40 процентов.

На юге ситуация тяжёлая. Флорида, Арканзас и Луизиана показывают самый высокий уровень инфицирования в стране. Этот сотрудник здравоохранения в Алабаме призывает людей делать прививку.

МАЙКЛ СААГ, профессор медицины, Университет Алабамы в Бирмингеме: Лично я ещё никогда не был в таком замешательстве с профессиональной точки зрения, как сейчас.

По всей стране больше 25 тысяч пациентов лежат в больницах с коронавирусом, большинство не привиты. И, учитывая распространение высокозаразного «дельта»-штамма, три крупнейших учебных округа — Нью-Йорк, Лос-Анжелес и Чикаго — будут требовать у студентов носить маски. Доктор Энтони Фаучи подтвердил, что администрация обдумывает идею пересмотреть правила ношения масок для полностью привитых. Но он говорит, что решение за местными властями.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный инфекционист США: В Центрах по контролю за заболеваниями согласны с тем, что у них есть для этого возможность и свобода действий. Можно сказать: знаете, ситуация такая, что у нас сильная динамика по заболеваемости. Так что даже если вы привиты, вы должны носить маску. Это решение местных властей.

На данный момент более 156 миллионов взрослых американцев полностью привиты. При этом насчитывается 153 тысячи человек с симптомами инфицирования после вакцинации. Об этом говорится в неопубликованной статистике Центров по контролю за заболеваниями, которую получили в ABC News. Это 0,098 процента от числа полностью привитых. Так что такие случаи бывают, но очень редко.

Дата выхода в эфир 26 июля 2021 года.