 

Танки против телеканала — Onet о скандале вокруг американского телевещания в Польше

27.07.2021, 23:54, Новости дня
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Американцы уже давно угрожают Варшаве тем, что если она не продлит разрешения на вещание американского телеканала TVN, то они заморозят с ней связи на самом высоком уровне. Тогда возможно Польша может попрощаться с идеей закупки новейших американских танков, пишет польский журналист Камиль Дзюбка. Во всяком случае подобные намёки от США уже прозвучали.


Reuters

«Американская дипломатия крайне серьезно отнеслась к угрозам партии «Право и справедливость» в адрес телеканала TVN, принадлежащего концерну Discovery. Более того, Вашингтон не питает никаких иллюзий касательно того, что закон  правительства окрещённым именнем «lex TVN» прежде всего направлен против этой американской инвестиции», — пишет на портале Onet польский журналист Камиль Дзюбка. 

Советник госсекретаря США Дерек Чолле в интервью Rzeczpospolita заявил, что уже сам президент США Джо Байден непосредственно заинтересован этим вопросом. Официальные лица США также направляют сигналы партии «Право и справедливость» другим каналам. Серьёзные предупреждения прозвучали на полях встречи вице-премьера Польши Ярослава Говина с министром торговли США Джиной Раймондо. Затем Говин передал эту информацию правительству. 

Согласно сообщениям Onet, американцы уже давно угрожают Варшаве тем, что заморозят связи на самом высоком уровне. «Послание следующие: если вы думаете, что вы выкинете нас из TVN и при этом сможете купить наши танки, вы ошибаетесь. Вы долго не сможете проводить серьёзные сделки», — говорит порталу информатор из американского правительства. 

Камиль Дзюбка напоминает, что недавно вице-премьер Ярослав Качиньский и министр национальной обороны Мариуш Блащак объявили о том, что польская армия закупит 250 новейших американских танков M1A2 Abrams SEPv3.

Последствия скандала могут быть далеко идущими и весьма болезненными для отдельных  политиков. Пока неизвестно, какая реакция последуют, но собеседники Onet напоминают, что именно Джо Байден был вице-президентом при Бараке Обаме, когда  в 2014 году администрация США ввела санкции в отношении высокопоставленных венгерских чиновников. Вашингтон запретил въезд на территории США шести лицам, включая главу центрального налогового управления. Американские власти  обвинили их в коррупции. «Санкции были беспрецедентным событием, потому что Венгрия — это член НАТО и теоретически один из союзников США», — отмечает польский журналист.

Однако всё указывает на то, что на тот раз США хотят попытаться решить вопрос с TVN при помощи мягкой силы. Скорее всего они будут вести переговоры с конкретными лицами из польского правительства. Занятно то, что в решении этого вопроса они хотят прибегнуть к помощи республиканцев, которые уже долгие годы как поддерживают отношения с «Право и справедливость». По делу TVN лидеры двух больших американских партий единодушны и надеются на то, что силы убеждения в отношении поляков будет достаточно, резюмирует на портале Onet польский журналист Камиль Дзюбка. 



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