Байден заявил о попытках РФ вмешаться в выборы–2022 в США

Глава американского государства Джо Байден утверждает, что РФ якобы пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году.

Как сообщил пресс-пул Белого дома, Байден считает, что дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. Президент США ссылается на данные разведки, согласно которым российская сторона якобы распространяет ложные сведения и пытается повлиять на предстоящее голосование, передает ТАСС.

Говоря о саммите с президентом РФ Владимиром Путиным, Байден заявил, что у главы российского государства в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Байден во вторник посетил офис директора разведки, где обратился к разведсообществу. «Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит, – приводит РИА «Новости» слова президента США. – Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней».

«Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире?» – сказал Байден. Затем он тут же поправился: «(Восьмая) из самых больших в мире?».

Кроме того, Байден заявил, что кибератаки однажды могут спровоцировать «войну со стрельбой».

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком и неправдой публикацию издания Guardian о том, что власти РФ в 2016 году якобы договаривались о поддержке Дональда Трампа. Песков также назвал «отличным бульварным чтивом» предположение о том, что Москва договаривалась о поддержке Трампа.