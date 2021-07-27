Вице-премьер Словакии сделал прививку «Спутником V»

Вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович получил первую дозу российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, сообщают информационные агентства.

Он обрушился с критикой на политиков и медицинские ведомства страны, которые устроили «демонизацию прекрасной и эффективной вакцины «Спутник V». Если бы не было кампании против «Спутника V», в Словакии вакциной могли бы воспользоваться полмиллиона человек (в стране живет около 5,5 млн человек), сказал он. Вице-премьер посетовал, что для противников вакцины «тупая борьба с Россией и Матовичем стала более ценной, чем здоровье и жизни людей». «За их тупость платить всем нам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TASR.

В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Игора Матовича, занимавшего тогда пост премьер-министра, закупить 2 млн доз российской вакцины. В итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». В начале июля Российский фонд прямых инвестиций заявил, что «Спутник V» столкнулся в Словакии с давлением международного фармацевтического лобби.