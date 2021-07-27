Пока тайфуны не мешают

На Играх в Токио-2020 юные олимпийцы творят историю, ветераны бьют рекорды и прощаются. А как там наши?



Норвежский спортсмен Кристиан Блумменфельт празднует победу в мужском триатлоне. Фото: Ramsey Cardy / Sportsfile / Getty Images

В Японии с опаской ждут тайфуна, который может внести коррективы в программу и без того ковидных Игр. Ведь при штормовом ударе, который синоптики прогнозируют со дня на день, соревнования на открытом воздухе и открытой воде придется переносить. Но пока стихия молчит, олимпийский поезд двигается по запланированному расписанию. Хотя на каждой остановке то и дело встречаются сенсации, скрываются драматические проколы и приколы, а также происходят уникальные события, ради которых нетрудно просыпаться среди ночи.

…Ты открываешь глаза и видишь, как непобедимая баскетбольная звездно-полосатая «Дрим-тим», имевшая 17-матчевую олимпийскую серию без поражений, влетает французам (76:83), а волейболисты сборной Ирана, которых тренирует наш золотой Владимир Алекно, выносят грозных поляков. Пока ты зеваешь, зевает и голландская велосипедистка Аннемик ван Влёйтен. Она прилетает на финиш и начинает праздновать успех, а смущенные судьи ей говорят: «Ты вторая…» «А кто первая?» — не верит своим ушам Аннемик. И слышит в ответ: «Анна Кизенхофер пересекала ленточку на десять минут раньше». И ван Влёйтен хватается за голову, потому что понимает, что проиграла незаметно удравшей в отрыв австрийской учительнице математики, тренирующейся по выходным забавы ради…

Велосипедистка Аннемик ван Влёйтен на финише шоссейной гонки Олимпийских игр в Токио. Фото: Ronald Hoogendoorn / BSR Agency / Getty Images

Ты переключаешь канал, а на жарком экране держится за голову сидящий в коляске норвежский триатлонист Блумменфельт. Железный человек, проплывший 1,5 километра, промчавшийся на двухколесном друге 40 км и пробежавший 10 тысяч метров, только что был объявлен чемпионом, но силы покинули его и идти самостоятельно он не может… И ему виртуально машет знаменитая японская болельщица, которая не пропускала олимпийских фестивалей с 1992 года, но на долгожданном домашнем форуме вынуждена фанатеть в четырех стенах перед телевизором. Невероятно трогательно и грустно.

…Настольный теннис настигает тебя аккурат к завтраку. Яичница подгорает, так как ты отвлекаешься на 12-летнюю сирийку: самая молодая участница Игр сражается с 39-летней Лю Цзя. Чуда спортивного не происходит (0:4 по партиям), но восхищает стойкость и воля школьницы, являющейся чемпионкой своей страны во всех возрастных категориях и завоевавшей единственную путевку на Токио-2020 через сито отборочных турниров. «Я буду работать втрое больше и в следующий раз удивлю всех», — тихо скажет Хенд Заза. И, не сомневаюсь, удивит.

Времена меняются. И ее ровесницы уже правят бал. В скейтбординге. Можно сколько угодно смеяться и даже возмущаться тем, что веселых тинейджеров в широких штанишках и на разноцветных досках с колесиками приняли в древнюю олимпийскую семью, но что делать, если борцы, гребцы и штангисты с боксерами не привлекают внимание современной молодежи.

В конце концов, когда-то в программах Игр не было ни синхронного плавания, ни пляжного волейбола, ни, простите, сноубординга.

Момидзи Нисия, ставшая олимпийской чемпионкой по скейтбордингу. Фото: An Lingjun / CHINASPORTS / VCG / Getty Images

Поэтому надо не ворчать, а просто соответствовать и тянуться за теми, кто превратил собственные каникулы в увлекательное путешествие. Через полвека нынешние 13-летние японка Момидзи Нисия и бразильянка Райсса Лил вместе с 16-летней Фуной Накаямой наверняка будут за чаем вспоминать, как в бодрой уличной дисциплине уделали 34-летнюю Алексис Сабоне и дружно взобрались на пьедестал. Причем миниатюрной Момидзи не хватило самой малости, чтобы навсегда переписать историю: она «проиграла» пару месяцев американке Марджори Гестринг, которая стала олимпийской чемпионкой в Берлине-1936 в возрасте 13 лет 268 дней.

…А неподражаемую Чусовитину не побьет уже никто и никогда. Потому что ни одна гимнастка в здравом уме и твердой памяти не выскочит на помост в 46 лет. Когда Оксана Александровна, оставившая за спиной восьмую (!) Олимпиаду, после сложного приземления показала в камеру сердечко, произнесла «бай-бай» и подняла руку вверх, прощаясь с помостом, не выдержали нервы даже у всегда циничных фоторепортеров. Состязания прекратились, все соперницы по очереди обнимали легенду, плюнув на запреты. А уж если бы на трибунах «Ариакэ» находились зрители, «конь» и другие снаряды, уверен, просто утонули бы в потоке слез. Чусовитина и в Токио не была статистом, сражаясь с пигалицами, которые даже не в курсе, что когда-то была такая страна — СССР…

Оксана Чусовитина после выступления на Олимпиаде в Токио. Фото: Laurence Griffiths / Getty Images

Родом из Союза и Нино Салуквадзе, приехавшая в Токио-2020 стрелять из пистолета в рекордный, девятый (!) раз. С медалями у представляющей нынче Грузию 52-летней спортсменки не сложилось, и она тоже с грустью покидала стрелковый комплекс. «Заканчиваю, потому что уже тяжело…» — сказала Нино Вахтанговна, добывавшая золотишко еще в Сеуле-88.

Однако динозавры не сдаются без борьбы и дотягиваются до наград на этих Играх.

Коллега Салуквадзе, Абдулла Аль-Рашиди из Кувейта, взял бронзу в 57 (!) лет, доказав, что стрельбе все возрасты покорны.

Золотая история сборной РФ на этой Олимпиаде тоже открылась на стрельбище. Виталина Бацарашкина, которой «Новая» прогнозировала медаль высшей пробы, не подвела, ловко загипнотизировав соперниц и мишени. «Надеюсь, получу теперь внеочередное звание», — так пошутит являющаяся прапорщиком Росгвардии снайперша, которая спустя сутки в смешанном турнире в паре с Артемом Черноусовым выбьет еще и серебро. А Юлия Каменская с Сергеем Каменским в том же миксте настроят винтовки на бронзу. Удался уик-энд и у нашей команды лучниц, лишь в финале уступившей звездным кореянкам.

Ну а с понедельника началось тотальное наступление девчонок и ребят без флага и гимна по всем олимпийским фронтам. После валидольных воскресных дуэлей, принесших родным фехтовальщицам серебро (Инна Дериглазова) и бронзу (Лариса Коробейникова), «софийский» финал в сабле дозволялось смотреть в обед под рюмашку и борщ, наслаждаясь мастерством и красотой Софьи Великой и Софии Поздняковой. Дебютировавшая на Играх дочка президента ОКР к радости папы подругу по команде и знаменосца дружины заколола дерзко.

София Позднякова, завоевшая золотую медаль, и ее отец президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

И великая во всех смыслах участница четырех Олимпиад, опять упустившая личное золото, объявила, что не успокоится и отправится в Париж-2024 за реваншем и мечтой.

Давнюю мечту осуществили и наши веселые гимнасты (Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский), которые не дрогнули, бились как львы на всех шести снарядах и выиграли командное первенство. И где? В Токио! И у кого? У хозяев арены! Развязка была, как и положено, душераздирающей.

Защищавшим титул японцам благоволили арбитры, и перед заключительным выступлением Никиты Нагорного подданные императора уже радовались и поздравляли друг друга. Но московский динамовец, безошибочно отпахав на ковре и заработав за вольные упражнения дьявольские 14,666, сбросил с горы потерявших дар речи роботов-самураев: 0,103 балла решили в итоге судьбу битвы. Этой победы мы ждали 25 лет.

Мощно нокаутировал своих противников в защитной амуниции и тхэквондист Максим Храмцов, поддержавший серебряный и бронзовый подвиги Татьяны Мининой и Михаила Артамонова. Причем в мае Максим сломал руку, а в стартовом бою травму усугубил настолько, что едва мог шевелить конечностью. Но даже и не думал о снятии с турнира, одолев в финальной схватке иорданца Салеха аль-Шарабати. «Победу посвящаю маме. Она умерла зимой и не увидела моего триумфа… А на премиальные, если заплатят, хотел бы купить машину отцу», — признался наш первый чемпион-тхэквондист, которого прозвали «красной машиной».

Россиянин Максим Храмцов после поединка за первое место против Салеха Эль-Шарабати (Иордания). Фото: Станислав Красильников / ТАСС

А вот от Виктора Минибаева и Александра Бондаря больших свершений в синхронных прыжках с 10-метровой вышки не ждали: уж очень сильны тут китайцы, британцы и мексиканцы с канадцами. Однако Виктор и Александр (Саша, кстати, сменил украинский паспорт на российский в 2015-м, пропустив из-за этого Игры в Рио) вынырнули из голубой воды с бронзой.

Во вторник утром из токийского бассейна с шумом и криками вылезали и пловцы, которые, как и гимнасты, четверть века не добирались до золотого пьедестала. Причем в «Акватик центре» Евгений Рылов и Климент Колесников, родившиеся после последней победы Александра Попова в Атланте-96, сотворили олимпийский дубль (такого и вовсе не случалось со времен московской Олимпиады), побив американцев на их коронной дистанции — 100 метров на спине. Прорыв, без преувеличения, исторический. И ребята пообещали, что не остановятся на достигнутом.

P.S.

На момент выхода текста в копилке сборной РФ было 16 медалей (5-7-4).

Андрей Успенский

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