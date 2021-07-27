Эксперт объяснил невозможность «сделки» РФ и Турции по Крыму

«Признание Москвой независимости Турецкой республики Северного Кипра в обмен на признание Анкарой Крыма частью РФ обернется разрывом отношений с Грецией», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он отреагировал на слова турецкого профессора Хасана Унала о возможном сценарии признания Турцией Крыма российским.

«В случае признания независимости Турецкой республики Северного Кипра мы навсегда потеряем Грецию, которая фактически является нашим агентом влияния в НАТО. РФ категорически нельзя идти на такую сделку», – уверен доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее во вторник профессор стамбульского университета Малтепе Хасан Унал предположил возможную сделку Москвы и Анкары по вопросу статуса Крыма в обмен на признание Россией турецкого Северного Кипра. Эту провозглашенную в 1974 году республику сейчас признает лишь Турция. Остальное мировое сообщество, включая Россию, считает, что суверенитет над островом есть лишь у Республики Кипр (де-факто она контролирует только южную, греческую часть).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого эксперта, заверил, что российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами. «Это исключено», – подчеркнул представитель Кремля.

По мнению Сивкова, гипотетический обмен признаниями может быть выгоден только Турции. «Разрыв отношений с Украиной, по большому счету, не навредит Анкаре, зато ей будет выгоден разрыв отношений РФ и Греции – постоянного соперника Турции в регионе. А киевский режим, в любом случае, заинтересован в дружбе с турками, да и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объяснит Украине, что этот размен был сиюминутным шагом», – полагает эксперт.

С точки зрения Сивкова, даже в случае признания Крыма частью России, внешняя политика Турции не претерпит изменений. «Анкара уже вошла в зону наших интересов на постсоветском пространстве, и уходить оттуда не намерена», – констатировал эксперт. Отметим, что во вторник зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш сообщил бакинскому изданию Trend – Турция налаживает с Азербайджаном взаимодействие по принципу «одна нация – два государства».

Добавим, что зампред профильного комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал неправомерной саму постановку вопроса о «сделке» между Россией и Турцией по обмену признания Крыма. «Мы говорим о свободе и волеизъявлении народа, проживающего как на территории Северного Кипра, так и на территории Крыма. И в данном случае Крым – это волеизлияние людей, которые референдумом подтверждают свое желание, и только поэтому мы защитили людей, проживающих на территории Крыма. Неважно, русскоязычные это, украинцы или крымские татары», – сказал Чепа.

Однако член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с РИА «Новости» назвал интересным предложение Унала. «Но признание Северного Кипра в обмен на это – вопрос очень непростой, мы можем испортить отношения с Кипром. Все взвешенно надо смотреть», – сообщил сенатор, призвав решать вопрос непризнанных территорий не по отдельности и не об обмене, а в комплексно, всем мировым сообществом.

Крым стал российским регионом после референдума 16 марта 2014 года. Более 96% участников плебисцита высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последних инициативах Эрдогана по кипрскому вопросу. Турецкий лидер дал понять, что не допустит объединения греческой и турецкой общин острова в единое государство. Проявлением неоосманской политики Эрдогана стало решение вернуть статус курорта части северокипрского города Фамагуста, откуда во время турецко-греческого конфликта 1974 года было изгнано греческое население. Ни о каком возвращении домов и гостиниц греческим владельцам сейчас речи не идет.