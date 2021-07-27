 

Литва призвала ЕС не говорить с Москвой без отказа РФ от Крыма

27.07.2021, 22:54, Новости дня
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Нельзя говорить о саммите РФ – ЕС, пока Украина не получит контроль над Крымом, сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«С нашей точки зрения, РФ сначала должна уйти с востока Украины и вернуть Крым. Это минимум. Тогда можно говорить», – приводит его слова RT со ссылкой на Die Welt.

Ландсбергис выразил разочарование сделкой Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2». Канцлер Германии Ангела Меркель, по его словам, «очень много сделала для развития Европы». Он заявил, что «восхищается ориентированной на компромисс политикой, которую проводят немцы».

«Но «Северный поток – 2» – это разрыв именно с этой политикой», – сказал Ландсбергис, упрекнув Германию в том, что она «не учла мнений своих маленьких партнеров». Он полагает, что Берлин «спровоцировал в Европе раскол на сторонников и противников проекта по строительству трубопровода».

Глава МИД Литвы утверждает, что российский газ якобы небезопасен. Он сказал, что у его страны «есть соответствующий опыт» – «трубопроводы из РФ сломаны уже многие годы». «Что, если под таким же предлогом будут остановлены поставки газа на Украину? Тогда нам, европейцам, останется только возмущаться. РФ же не пойдет навстречу», – сообщил дипломат.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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