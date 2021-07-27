Мнение: Спрос на кнопочные телефоны, просоциальное обучение и самоуверенность молодёжи

1. Парадоксальный факт. Несмотря на то, что на дворе 2021 год, спрос на классические кнопочные телефоны сохраняется и в данный момент даже растёт: кнопочниками пользуются далеко не только убеждённые ретрограды. И вот почему:

https://lenta.ru/news/2021/07/23/allo_baryshnya/

По подсчетам крупнейших ретейлеров, за первое полугодие 2021 года рост составил от 6,7 процента («Связной») до 26 процентов (группа «М.Видео-Эльдорадо») по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В денежном отношении продажи выросли на 18,8 и 35 процентов соответственно. При этом ранее данная категория товаров ежегодно сокращалась на 5-10 процентов.

Опрошенные изданием эксперты назвали ряд причин этого явления. Так, на увеличение продаж дешевых телефонов повлияло возвращение трудовых мигрантов в Россию и начало дачного сезона. Также роль могли сыграть переведенные на удаленную работу сотрудники. Еще одним фактором стало то, что россияне стали внимательнее относиться к данным в связи с усилением разного рода мошенничеств и обратили взор на менее подверженные взлому кнопочные аппараты.

Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин посоветовал для особо важных переговоров приобрести телефон без возможности подключения к современным сетям связи. «Если приглядеться ко многим чиновникам и миллиардерам, как российским, так и зарубежным, то они ходят с кнопочными телефонами. Кнопочный телефон очень трудно будет прослушать, поскольку там нет 3G, LTE и так далее», — пояснил он.

Только пожалуйста, не надо рассказывать, что у народа просто нет денег на смартфоны из-за кризиса. Вполне рабочий новый смартфон можно купить за 3-4 тысячи рублей, если не меньше. Дело именно в банальной привычке, либо в соображениях безопасности, указанных выше.

2. Мы уже неоднократно обсуждали важную проблему России: люди среднего и пожилого возраста в нашей стране на порядок реже проходят переобучение (с целью повышения квалификации или получения новой профессии), чем на Западе. Это ведёт к значительному отставанию России по эффективности труда.

Как сделать обучение взрослых людей эффективнее и привлекательнее? Вот одно из возможных направлений приложения усилий — просоциальное обучение:

https://nplus1.ru/news/2021/07/24/ageing-and-help-for-others

Пожилые люди учатся также быстро, как и молодые, если результат их обучения приносит пользу другим, но медленее — если выгоду получат только они сами. Это выяснили британские ученые, предложив 75 молодым и 77 пожилым людям игру, в рамках которой участники учились выбирать между двумя символами тот, который приносит выигрыш с высокой вероятностью. При этом выигрыш переводился в денежное вознаграждение или для самого участника, или для другого человека, или не приносил денег никому. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

Просоциальное поведение или поведение, приносящее пользу другому, — важная составляющая жизни человеческого общества, которая способствует поддержанию социальных связей человека на протяжении всей жизни. Чаще просоциально себя ведут люди старшего возраста. Но пользу оно приносит как другим, так и самим акторам этого поведения, потому что для последних просоциальное поведение связано с повышением удовлетворенности жизнью, снижением эмоциональных реакций на стрессовые события и улучшением физического здоровья. Следовательно, просоциальное поведение может способствовать здоровому старению. <…>

Верность этого предположения проверила команда британских ученых под руководством Джо Катлера (Jo Cutler) из Бирмингемского университета, которая провела исследование с участием 75 молодых (от 18 до 36 лет) и 77 пожилых людей (от 60 до 80 лет). В ходе эксперимента каждый участник совершал выбор между двумя символами на экране компьютера. Один из символов был связан с высокой, 75-процентной, вероятностью получения баллов, а другой — с низкой, 25-процентной, вероятностью. Затем участники получали обратную связь о том, набрали они баллы вознаграждения за сделанный выбор или нет, — так со временем респонденты узнавали, какой символ приносит вознаграждение в большем числе случаев. При этом по условиям эксперимента до выбора участники знали, в каких конкретно раундах этой игры набранные баллы будут переведены в денежное вознаграждение для них самих, в каких — для другого человека, а в контрольных раундах они получали баллы, которые никому не приносили денег. Пока участники играли, исследователи оценивали, насколько быстро испытуемые учились определять значение символов в каждом из трех условий.

Результаты показали, что и молодые люди, и пожилые быстрее обучались, когда их действия приносили пользу им самим, по сравнению с тем, когда они помогали другим (p < 0,001). При этом пожилые люди обучались выбирать наиболее выгодный вариант медленнее, чем молодые, когда их выбор приносил пользу им самим (p = 0,009). Однако, делая выбор в интересах другого человека, пожилые люди учились с той же скоростью, что и молодые (p = 0,39). Интересно, что пожилые учились быстрее, когда их выбор приносил пользу другому, и по сравнению со скоростью обучения, когда выбор не приносил денежного вознаграждения никому (p = 0,02), а скорость обучения молодых людей была одинакова для этих двух условий (p = 0,57).

3. Виктор Мараховский пишет про мощный сдвиг во психике американской молодёжи за последние 55 лет. Возможно, это объясняет, почему американцы так забавно верят в свою исключительность и столь напыщенно ведут себя на международной арене:

https://t.me/vmarahovsky/1949

Я, ув. друзья, наткнулся на смешную инфографику. Согласно опросам, за последние полвека молодые люди, вступающие в жизнь, стали гораздо уверенней в себе.

Если в 1965 году менее 40% американских студентов были уверены в своём уме – то к концу нулевых уже более 60% их оценивали свой интеллект выше среднего. В 1965 чуть более 40% считали себя лидерами – спустя сорок лет опять-таки более 60%.

(Не думаю, что данные прочего «глобального севера» сильно отличаются от американских: уверенность в своих суперсилах есть элемент массовой культуры, а значит, усваивается, с небольшими вариациями по времени, всеми имеющими доступ к условному ютюбу и голливуду).

Смешно в этой инфографике то, что именно в последние десятилетия бесстрастные тесты IQ демонстрируют падение на нашем «глобальном севере» среднего балла, бесстрастная экономическая статистика – обеднение новых поколений по сравнению с прежними, а бесстрастная статистика фармкомпаний – взрывной рост продаж таблэток от депрессии и тревожной неуверенности (между 1998 и 2018 годами тревожность в передовых странах вообще адски скакнула – что любопытно, сильней всего среди самой эмансипируемой страты, молодых женщин).

Наверно, на добивание стоит отметить, что глобальный рынок личностного роста (то есть всяческого коучинга) вырос только за последнее десятилетие почти вдвое.

…Если очень-очень обобщать, то наши современники в среднем а) несколько глупее и неуверенней родителей и б) заметно уверенней родителей в том, что они умницы и прирождённые вожаки.

Как это сочетается? А вот так, берёт и сочетается, ув. друзья. Если говорить о некоем «сферическом молодом современнике в вакууме» с карикатурно выпуклыми чертами – то это успешный, передовой и уверенный в себе лидер, жрущий горстями антидепрессанты, не имеющий накоплений и ноющий о том, как всё вокруг сложно-то и непонятно, дайте курс победительства, который работает.

Я бы не спешил распространять эту картину на Россию – всё-таки, пятьдесят лет назад у нас подобные опросы не проводились, да и вообще, с нашей общественной психологией всё довольно сложно из-за крушения СССР и трансформации «социалистического» общества в современное.

Безусловно, указанная проблема существует и у нас: современная культура навязывает молодым людям идею собственной исключительности, что на деле зачастую вырождается в безответственность и инфантильность.

Однако благодаря переходу к капитализму современная молодёжь стала гораздо меньше пить, больше заниматься спортом и следить за здоровьем, активнее стремиться получить высшее образование и сделать карьеру, а также ответственнее относиться к работе (ведь теперь гораздо проще уволить нерадивого сотрудника, чем в советские времена). Далеко не факт, что современная молодёжь инфантильнее советской.