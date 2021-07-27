 

Мнение: Страна баранов и коров?

27.07.2021, 22:28, Разное
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Ильшат Аминов (на фотографии – справа), который решительно и смело выступил свидетелем обвинения, когда меня отправляли в колонию по ст. 282 УК за «разжигание социальной розни по отношению к социальной группе представители региональной власти», назвал непривитых земляков «безмозглыми баранами и коровами», которых нужно заставить ради всего «стада».

Аминов, между прочим, депутат Госсовета Татарстана, член партии «Единая Россия». И у меня есть сильные подозрения, что в Госсовете Татарстана и татарстанской «Единой России» баранами да коровами считают не только непривитых татарстанцев…

И вина Ильшата только в том, что он вслух, с экрана телевизора произнес то, о чем, похоже, на самом-то деле думают многие республиканские депутаты и члены партии «Единая Россия».

Вот я и думаю, а стоит ли осуждать Ильшата Аминова за искренность? Может, наоборот, похвалить, поддержать? За правду-матку, которую он врезал без оглядки на то, что о нем люди подумают?

Источник: Ирек Муртазин



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