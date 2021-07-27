Какая Бузова в канун выборов?

Машков без корысти, Прилепин без юмора и Ленком без памяти. Новые повороты театральной жизни.

Может показаться: никаких новых закономерностей не выявил уходящий сезон. Счастливые театры были счастливы одинаково, несчастливые несчастливы тоже одинаково. Разве что их еще больше развело, поляризовало время. Главная оппозиция сезона проста: искусство против подделок.

Верный ленинец во МХАТе

ТАСС только что сообщил: «Чудесный грузин», очередной триумф руководства бульварного МХАТа, не будет мозолить людям глаза в ответственный момент. Спектакль, на который уже почти «купили» его главную звезду, в сентябре не состоится. Ну в самом деле: какая Бузова в канун выборов? Самое трогательное тут не гражданская бдительность отменившего представления Эдуарда Боякова. А то, что его соратник, завлит театра, дал худруку комиссарское указание: спектакль доработать!

«Там легкий комический эффект есть в показе Ленина, Крупской. Я все это не приемлю. Я к этому строго отношусь», — признался публике Захар Прилепин, завлит/писатель/сопредседатель партии «Справедливая РФ — За правду». И тем вызвал уже не легкий комический эффект.

Никакие скандалы внутри труппы и никакие публичные обращения президента театра Дорониной к президенту страны Путину не смогут сослужить театру такую службу, как эти вожаки.

В этом сезоне им удалось окончательно перевести вверенное учреждение из скучного формата «академический» в востребованный формат «полупристойный». Стесняться-то нечего: нашим чутким к изящному Министерством культуры Бояков оставлен художественным руководителем МХАТ имени Горького еще на пять лет.

Дед Мороз в Ленкоме

Театр уже почти два года живет в постскриптуме легенды. Здесь внешне все благополучно: несмотря на трудные времена, труппе выплачивают зарплату, работают цеха, по-прежнему чисто стирает прачечная и вкусно кормят начальников и труппу. Марк Варшавер, директор театра, исполняющий теперь и роль художественного руководителя, дело знает.

Но за время без Захарова в его спектакли ввели больше девяноста новых исполнителей. И это уже другие, лишь номинально захаровские спектакли. Например,

шестидесятилетний Миркурбанов в роли графа Резанова недавно добился невероятного: с «Юноны» и «Авось» впервые в истории сценического бестселлера стали уходить зрители.

Даже возрождение Александром Лазаревым «Поминальной молитвы» — факт не особенно радостный: оно состоялось для тех, кто не знал этого спектакля в подлиннике, и лучше не сопоставлять, не сравнивать. Сам Захаров был против того, чтобы некогда великий спектакль вернулся в репертуар без Леонова, Абдулова, Пельтцер.

На новые постановки приглашают режиссеров-кочевников, скажем, Дмитрия Астрахана, Леонида Трушкина: и коммерческий успех, и безопасность директорской позиции.

Известно: весной театр тайно предложили Юрию Бутусову. Условием своего прихода он поставил смену директора. Святая режиссерская простота. Одна из самых прочных художественных репутаций, само собой, не выдержала яростного закулисного единоборства с «директором экстра-класса».

Перемен Варшавер не ждет. Об этом свидетельствует беззастенчивое интервью, которое он дал «Московскому комсомольцу». Самого себя он величает Дедом Морозом и без запинок рассказывает, что только сейчас театр по-настоящему расцвел: шесть премьер! занята вся труппа!

В его словесном потоке сплошь откровения: «Захаров прожил лишние 28 лет» (потому что его лечил директор),

«главное в театре — вторые составы», «мы зажили по-другому!», «от меня все зависит в этом театре!».

Марк Варшавер. Фото: РИА Новости

Так и есть. Премии, деньги на лечение, вводы на роли гарантируют прочность порядка. Артисты труппы взрослые люди, и если они предпочитают творчеству сытость — их выбор. И все же Ленкому, хотя бы в память о Марке Захарове, нужен сильный главный режиссер, пока торжество «директорской модели» не сгубило его окончательно.

Звезды в Думе

Первачи актерского цеха готовятся к выборам в Думу. На этот раз власть поставила на стопроцентных «бруталов», горделиво несущих свой пол.

Понятно, что успех гарантирован стопроцентный. Но дальше-то как: вместо съемок и репетиций — в командировки по округам? Вместо обустройства учеников по системе Станиславского — системные проблемы? А сколько времени займет присутствие на заседаниях! Всех чохом сразу заподозрили в корысти. Но у этих состоявшихся людей уже все есть. Ну, допустим, Дмитрий Певцов потратит избыток не востребованной актерской энергии. Но зачем эти игры с властью Владимиру Машкову, у которого, казалось бы, хлопот полон рот с ремонтом старой «Табакерки» и репертуаром новой?

Объяснил в фейсбуке: «Искренне считаю, что участие в разработке законодательства в сфере культуры и образования даст возможность обратить внимание на темы, которые волнуют меня и моих коллег… Самое важное — это диалог. А неистовое противостояние, нежелание и неумение слышать оппонента, непримиримость к иной точке зрения всегда приводит к трагедии. Об этом и наш спектакль «Страсти по Бумбарашу».

Владимир Машков нацелился на депутатский мандат. Фото: РИА овости

Машков такой отличный актер, что не только зрительный зал, но и самого себя убедит в чем угодно. Как знать, может, его азартная энергия возьмет и думский зал, и отечеству принесет пользу. Главное ведь — к чему «непримиримость» и вокруг чего страсти.

Ненавистница котов в Бахрушинском

Всех котов, выгнанных новым директором из домиков, спасти не успели. Месяц прошел, как уволен Дмитрий Родионов и на место генерального директора Театрального музея имени Бахрушина назначена безграмотная и беспощадная Кристина Трубинова (№ 74 от 9 июля 2021).

По следам событий создан сайт, на котором собрано все, что произошло за этот месяц: обращения, новые факты, письма. На все высочайшие имена, которые пришли в голову деятелям культуры. Теперь и сценографы, лучшие в стране, написали в Министерство культуры. Им был ответ: «Трудовой договор расторгнут в строгом соответствии с нормами Трудового кодекса РФ… В настоящее время продолжается диалог между Министерством культуры и Д.В. Родионовым с целью использования в полной мере его богатого опыта работы в музейной сфере».

Права бездарности, пожалуй, никогда еще не были так агрессивно легализованы закулисными договоренностями. А из музея тем временем бегут сотрудники,

отменяются события, со всех сторон поступают отказы от прежних планов.

До далекого Калмыцкого СТД дошла весть о «подлинном культурном бедствии». В своем письме Владимиру Путину национальные театральные союзы заострили вопрос: «Частный случай необъективного кадрового решения или уничтожение крупнейшего культурно-просветительского центра?» На этот вопрос не дают пока ответа ни в администрации президента, ни в профильном министерстве. А люди культуры (опять же, в канун выборов) оскорблены: давно так не плевали на их голоса и мнения.

Кристина Трубинова. Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Еще один дивный сюжет из того же контекста — интрига вокруг московской квартиры Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. Несколько месяцев назад Дмитрию Родионову поступило указание: подготовиться к передаче-приему московской квартиры Плисецкой и Щедрина. Ради создания в ней мемориального музея. Предполагается протокольное мероприятие с возможным участием первого лица государства.

И как только «на музей» пришла Трубинова, тут же потребовала ключи, чтобы посмотреть, что там есть, в квартире. Но пока суд да дело, с девяностолетним Родионом Константиновичем поговорили друзья и родственники. И знаменитый композитор, рассказывают, сказал им что-то вроде: зачем торопиться — время есть!

А ключей от квартиры, по счастью, нет.

Тролли в электронном мире

Так устроена теперь электронная жизнь, что любую оценку искажают и выворачивают наизнанку Telegram-тролли. Их предтечи были еще Андерсеном описаны в «Снежной королеве»: с осколками кривого зеркала в руках, злобные и сеющие зло вокруг. Пузырящееся поле пародийной экспертизы вносит в театральные процессы вонь коммуналки. А людям нравится, подписываются и читают.

Содержать телеграм-каналы недешево, и по тому, что они транслируют, видны намерения и планы тех, кто покупает «независимые мнения». Заказали известного режиссера? Мочат его спектакли и планы? Значит, намечен конкретный человек, который хочет возглавить. Уволили директора музея? Один и тот же канал формулирует противоположные позиции.

Финансирование надо оправдывать: борьба с либералами, их общественными жестами, творчеством стала основной линией околокультурной TLG-реальности. И по одному этому ясно, кто направляет ароматные потоки.

Доктор Чехов, понятно, давно никому не указ, но все еще настоящий мастер комизма однажды поставил крутой диагноз в письме к Суворину: «Для нашего брата время рыхлое, кислое, скучное… и не видит этого только Стасов, которому природа дала редкую способность пьянеть даже от помоев».

Вот это особое опьянение чувствуется сегодня во многих действиях персонажей театральной и околотеатральной среды.

Марина Токарева, обозреватель

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