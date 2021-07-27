 

Хомчака уволили с должности главнокомандующего ВСУ, Украина завоевала еще одну медаль на Олимпиаде. Главное за день

27.07.2021, 22:12, Новости дня
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Хомчака перевели на другую должность

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака. Спикер президента отметил, что Зеленский “не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Хомчака, но хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ”. “Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное”, – добавили в Офисе президента.

Хомчак переходит на должность первого замсекретаря СНБО.

Новым главнокомандующим ВСУ назначен командующий оперативно-тактической группировкой “Север” Валерий Залужный.

Война в Украине

За 26 июля на Донбассе зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, ранены семеро украинских военных. 27 июля в штабе ООС сообщили о трех нарушениях перемирия со стороны боевиков, украинские воины не пострадали.  

За год действия режима прекращения огня потери ВСУ уменьшились в два раза, сообщила украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Олимпиада 2020 в Токио

По итогам четвертого дня летних Олимпийских игр в Токио 2020 года медальный зачет возглавляет Япония. Сборная Украины, которая сегодня завоевала третью бронзу в стрельбе из пневматического пистолета в миксте, делит в медальном зачете 47-е место с Казахстаном.

Кроме того, сегодня украинские пловцы вышли в финал Олимпиады в Токио, причем пловец Михаил Романчук установил новый олимпийский рекорд. 

На Олимпиаде выявили уже более 150 случаев COVID-19, рекордное количество новых случаев COVID-19 и во всем Токио. 

В Киеве прошел массовый крестный ход

УПЦ МП организовала в Киеве крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре по случаю Дня крещения Руси-Украины, из-за этого в столице перекрыли центральные улицы.

В шествии приняло участие, по данным полиции, более 55 тыс. человек. Большинство верующих на мероприятии были без масок. 

По данным опроса, 75% украинцев преемницей Киевской Руси считают Украину.

Руководству АРМА объявили о подозрении в присвоении $400 тыс.

ГБР, СБУ и Офис генпрокурора сообщили, что в деле о присвоении порядка $400 тыс. сегодня были объявлены подозрения шести фигурантам. Правоохранители не назвали фамилий, но речь идет о топ-менеджменте Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Мамедов увольняется из Офиса генпрокурора

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов подтвердил, что написал заявление об отставке с должности и увольнении из органов прокуратуры.

В то же время в ведомстве заявили, что Мамедов не может быть уволен с должности по собственному желанию, так как против него ведется дисциплинарное производство.

В Украине появился новый нардеп

ЦИК зарегистрировал Антона Швачко избранным народным депутатом по списку партии “Слуга народа” вместо Дениса Монастырского, который занял пост министра внутренних дел. 

Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке

К концу года США завершат военную миссию в Ираке, которая длилась несколько лет, сообщил президент США Джо Байден.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО добавили более 20 новых объектов

Комитет Всемирного наследия на заседаниях 25-27 июля включил ряд объектов в список ЮНЕСКО. Некоторые из них являются природными объектами, другие – культурными, часть находится под угрозой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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