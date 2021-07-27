В Украине на борьбу с COVID-19 необходимо выделить еще до 10 млрд грн – Нацслужба здоровья

“Согласно нашему моделированию, рост заболеваемости ожидается в конце августа-сентябре. Если говорить об оплате услуг, которые предоставляются пациентам с COVID-19, возникнет потребность в дополнительных средствах. При условии эффективного распределения маршрутов пациента ожидается, что общая потребность на сентябрь-декабрь составит от 5 до 10 млрд грн в зависимости от того, как будет развивается пандемия”, – сказала она.

Фенчак подчеркнула, что эта сумма может увеличиться, если будут привлекать “не совсем эффективную команду”, а также если придется “расширять сеть медучреждений”.

Контекст:

Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. В итоге они решили уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. К концу 2020 года общий объем фонда составил 80,9 млрд грн, кассовые расходы составили 66,5 млрд грн, сообщило Министерство финансов.

Деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Кроме того, средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог, а также на поддержку предпринимателей и граждан, потерявших работу из-за жесткого карантина.

Сообщалось, что Государственная аудиторская служба Украины по итогам проверки использования средств спецфонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн.

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