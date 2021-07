Прокуратура Швейцарии закрыла расследование, связанное с Магнитским, часть российских активов конфискована

Расследование швейцарской прокуратуры началось в 2011 году по заявлению компании Hermitage Capital, основанной британским бизнесменом Биллом Браудером и базирующейся в Лондоне.

В сообщении швейцарской прокуратуры отмечается, что она расследовала возможное отмывание денег из российского бюджета, которые были переведены на банковские счета в Швейцарии, а не обстоятельства гибели аудитора Сергея Магнитского.

В ходе расследования прокуратуре не удалось доказать, что средства, являющиеся предметом разбирательства, были получены в результате преступления. “Основываясь на обширном расследовании, прокуратура пришла к выводу, что нет никаких обоснованных подозрений, которые могли бы служить основанием для предъявления обвинения в Швейцарии”, – говорится в сообщении.

При этом прокуратура постановила конфисковать более 4 млн швейцарских франков ($4,2 млн) из замороженных в начале следствия на счетах в Швейцарии примерно 18 млн ($19 млн), обосновав это тем, что “связь между некоторыми активами, конфискованными в Швейцарии, и преступлением, совершенным в России, была доказана”. Эти счета предположительно связаны с компаниями, контролируемыми, как утверждается, российскими чиновниками, причастными к “делу Магнитского”.

Прокуратура также отказала фонду Hermitage в статусе частного истца по этому делу, так как “не удалось доказать, что средства, являющиеся предметом судебного разбирательства в Швейцарии, относятся к уголовному преступлению, которок причинило вред Hermitage”.

Постановление о прекращении расследования может быть обжаловано в суде.

Браудер отреагировал на сообщение прокуратуры в Twitter, назвав решение о закрытии дела “темным пятном”, которое ложится на Швейцарию. Браудер отмечает, что швейцарская прокуратура закрыла дело после того, как один из ее ключевых сотрудников был пойман с поличным при получении взяток от российских представителей – за то, чтобы прокуратура заявила об отказе от расследования.

BREAKING: Swiss prosecutors drop Russian money-laundering inquiry in Magnitsky case. This happened after one of their key officials was caught taking bribes from the Russians to do just this. A very dark stain on Switzerland https://t.co/EN4I0mdDwa

— Bill Browder (@Billbrowder) July 27, 2021

Контекст:

Аудитор Hermitage Capital Магнитский, первым заявивший о схемах хищения из российского бюджета не менее $230 млн, умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем.

Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить его замолчать по поводу обнаруженных им налоговых злоупотреблений сотрудниками правоохранительных органов.

Браудер был одним из инициаторов принятия в США и Канаде законов, которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Эти законы названы в честь Магнитского. Аналогичные списки затем были составлены в Великобритании и ряде государств ЕС.

