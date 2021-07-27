 

Законопроект о госполитике в Крыму и на Донбассе в переходный период Рада может рассмотреть осенью – Резников

27.07.2021, 22:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На сегодняшний день мы почти на финализации с точки зрения рассмотрения этого законопроекта в правительстве и после утверждения правительством он будет направлен, соответственно, в Верховную Раду Украины для рассмотрения. Я надеюсь, что осенью, в следующий сессионный период, будет время для рассмотрения в парламенте этого законопроекта”, – сказал он.

Вице-премьер назвал документ “фундаментальным” и объяснил, что его целью “станет безопасная реинтеграция временно оккупированных территорий и установление доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения”.

“Над проектом первого тракта законопроекта работали представители гражданского общества, государственных институтов и иностранных миссий, было обработано около 180 письменных рекомендаций и предложений, из 98 страниц изначального варианта в настоящий момент осталось 30”, – отметил Резников.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа

08.07 / “Петляем. У нас нет яиц” – Климкин о стратегии Украины относительно Беларуси и Лукашенко

25.11 / РФ активизировала мероприятия по дискредитации руководства Украины – разведка Минобороны

28.06 / Мнения: Киев хочет создать карманную пророссийскую оппозицию

03.08 / У захватившего отделение банка злоумышленника мог быть сообщник

22.12 / Эксперт: В РФ будет создана единая система по работе с молодежью

23.11 / Появилось видео массовой драки в Санкт-Петербурге из-за ссоры в родительском чате

04.07 / В центре Киева произошла стрельба. Три человека получили ранения, 10 – задержаны

02.07 / Детский мини-технопарк откроют в рамках нацпроекта под Мурманском

07.12 / В Роскачестве посоветовали быть внимательными с автоплатежами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика