Кристина Орбакайте впечатлила поклонников оригинальным образом: “В белом платьице воздушном”

Популярная певица Кристина Орбакайте разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором предстала в весьма экстравагантном наряде. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

Стоит отметить, что исполнительница не так давно отметила свой полувековой юбилей, однако по прежнему радует почитателей своего творчества на сцене и подписчиков в соцсетях демонстрацией превосходного внешнего вида. Не стал исключением и свежий пост поп-звезды: на опубликованном фото красотка позирует в легком полупрозрачном платье светло-серого цвета со стразами, поверх которого накинута короткая кожаная куртка-косуха. Особым отличием данного элемента верхней одежды стало то, что рукава куртки имеют расширенную форму, более характерную для тонких бальных платьев. Кристина Орбакайте устремляет свой взгляд в объектив фотокамеры, загадочно улыбаясь зрителю. “В белом платьице воздушном и косухе их гиены заливала в твои уши откровение…”, – такой цитатой из собственной песни сопроводила оригинальный фотоснимок хозяйка аккаунта.

Фото исполнительницы породило у фолловеров массу романтических эмоций: поклонники наперебой принялись нахваливать красоту и элегантность любимицы, а один из них даже сравнил звезду с Луной, Солнцем и светлым ангелом. Также подписчиками был отмечен вдохновляющий позитивный имидж, являющийся неизменной “визитной карточкой” Кристины Орбакайте на протяжении всей её творческой карьеры. За треть суток публикация набрала более 20 тысяч “лайков”.