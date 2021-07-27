Стас Костюшкин обескуражил поклонников странным внешним видом: “На седьмом месяце беременности”

Популярный певец Стас Костюшкин разместил на личной странице в Instagram фотоснимок, который, по его мнению, может заставить подозревать его в скором ожидании ребенка. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

Стоит отметить, что экс-участник популярного в 90-е дуэта “Чай вдвоем” по прежнему остается действующей поп-звездой, поэтому музыкант не покладая рук предпринимает все усилия по поддержанию себя в отличной физической форме. Тем не менее, как выяснилось, при участии в фотосессиях огромное значение имеет ракурс съемки, что и подтвердила свежая публикация певца. На опубликованном фото Стас Костюшкин запечатлен в компании своих друзей, среди которых присутствует и небезызвестная актриса Эвелина Бледанс. Дружеский коллектив проводит совместное застолье, при этом улыбаясь и строя забавные гримасы в объектив. Хозяин аккаунта сидит несколько сбоку центра снимка и превратности ракурса создают впечатление, что его живот несколько “округлился”. “Удачная фотка от Эвелины Бледанс. Боже, я тут как на седьмом месяце беременности!” – такой самоироничной тирадой сопроводил изображение исполнитель.

Кое-кто из фолловеров в комментариях поспешил сообщить поп-звезде, что ему больше стоило бы переживать за свое состояние: по мнению представителей данной категории посетителей микроблога, Костюшкин изрядно злоупотребил спиртным. Однако большинство поклонников по достоинству оценили чувство юмора кумира, попутно успокоив его заверением о том, что от упомянутого “беременного” живота он быстрой избавится уже в процессе ближайших тренировок.