Сирийский военный погиб при попадании противотанковой ракеты боевиков по ЗИЛу

В провинции Алеппо террористы выпустили противотанковую управляемую ракету по грузовику ЗИЛ-131 вооруженных сил Сирии, погиб сирийский военный, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Еще трое военных получили ранения. Машина ехала по автотрассе в районе города Телль-Рифъат. Боевики незаконных вооруженных формирований, «действующие на подконтрольной вооруженным силам Турции территории», атаковали ЗИЛ «из района населенного пункта Касар», сообщил Кулить.

Кроме того, в Идлибской зоне деэскалации террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершила не менее 29 обстрелов, передает РИА «Новости».

В июне после атаки боевиков, в результате которой один сирийский военнослужащий погиб, правительственные силы Сирии ответным огнем уничтожили до 70 террористов.