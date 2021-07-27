Мнение: Так называемый порядок основанный на правилах

Об итогах переговоров между США и Китаем, которые снова выявили неустранимые и принципиальные разногласия позиций стороны по ключевым вопросам. Китай в ответ на претензии США на мировое лидерство с помощью "порядка основанного на правилах" (разумеется, американских правилах), ясно дал понять, что никогда не примет такой порядок и будет стремиться к тому, чтобы противодействовать ему с помощью других стран. По сути, после обмена обвинениями в ходе переговоров на Аляске, все повторилось, причем расхождения становятся совсем уж явными в силу того, что США пытаются делать вид, что могут указывать Китаю что делать, как будто сейчас не 2021-й, а скажем 2005-й год.

Переговоры между США и Китаем указывают на более длительный конфликт

США хотят разделить свой подход к Китаю. Они будут использовать все средства, чтобы воспользоваться преимуществами Китая там, где это возможно, ограничивая Китай в тех областях, где они больше не могут конкурировать с ним. Китайцы отвергают такой подход. Они говорят, что США не должны видеть в Китае врага. Ему следует перестать отчитывать Китай, принять его как равного и сотрудничать с ним во всех сферах. США не хотят этого делать. Его медиа-военно-промышленный комплекс уже готов к холодной войне с Китаем. На нем должны быть заработаны триллионы долларов. Китай, с другой стороны, готов сыграть решительную роль, если потребуется.

Сегодня заместитель госсекретаря США Венди Шерман провела переговоры с заместителем министра иностранных дел Китая Се Фэном, а также встретилась с министром иностранных дел Ван И. Последующая встреча, которую США потребовали сделать главным событием, уже привела к некоторой склоке . Ван И выше ранга Шерман, и китайцы настаивали на том, что основная дискуссия должна вестись с человеком другого уровня:

Госдепартамент подчеркнул, что Шерман будет общаться на «высоком уровне», но в заявлении Министерства иностранных дел Китая подчеркивается, что Шерман «проведет переговоры» с Се, а после этого министр иностранных дел Ван «встретится с ней». В субботу два «высокопоставленных чиновника администрации США» сделали предварительный обзор переговоров :

Как сказал госсекретарь Блинкен, отношения США с Китаем будут основываться на сотрудничестве, где это возможно, конкурентном, где это должно быть, и враждебном, где это должно быть . И мы ожидаем, что все аспекты отношений будут обсуждаться во время встреч Венди.

В Тяньцзине [Шерман] собирается дать понять, хотя мы приветствуем жесткую и устойчивую конкуренцию с КНР, все должны играть по одним и тем же правилам и на равных условиях.

Она подчеркнет, что мы не хотим, чтобы эта жесткая и продолжительная конкуренция переросла в конфликт. Вот почему США хотят обеспечить наличие защитных ограждений и параметров для ответственного управления отношениями.

Второй чиновник добавил:

Так что позвольте мне также поместить эту встречу в контекст более широких политических усилий администрации в отношении Китая. С тех пор, как президент Байден вступил в должность, мы уделяли много внимания укреплению нашей собственной конкурентоспособности по отношению к Китаю посредством многих действий, которые мы предприняли внутри страны, инвестируя в себя дома. Мы также сплотили наших союзников и партнеров, в том числе для продвижения позитивного видения международного порядка, основанного на правилах . И мы противостояли Китаю, когда он действовал против наших интересов и ценностей , работая над сотрудничеством с Китаем в таких областях, как изменение климата и нераспространение.

Мы знаем, что мы сильнее, когда работаем с нашими союзниками. Мы знаем, что это делает нас более эффективными в отношениях с Пекином. Мы не стремимся к созданию антикитайской коалиции в нашей работе с союзниками и партнерами, а скорее пытаемся работать вместе на многосторонней основе для поддержания международного порядка, основанного на правилах.

.Принимая во внимание все эти действия, мы вступаем в это взаимодействие с позиции силы и солидарности.

Даже когда мы встречаемся с нашими китайскими коллегами, мы также будем продолжать привлекать Китай к ответственности. Эти вещи не исключают друг друга, и должно быть ясно, что мы не боимся платить за поведение Китая, которое подрывает международные нормы .

Как прокомментировал Питер Ли со своей обычной язвой:

Данные слова не приветствовались в Китае. В воскресенье министр иностранных дел Ван И ответил в интервью атакой на исключительность США:

«Соединенные Штаты всегда хотят оказывать давление на другие страны в силу своей собственной силы, полагая, что они лучше других» , – заявил в субботу министр иностранных дел Ван И.

«Тем не менее, я хотел бы четко заявить американской стороне, что в этом мире никогда не было страны, которая превосходила бы другие, и не должна быть , и Китай не примет ни одну страну, претендующую на превосходство над другими.

Если Соединенные Штаты к настоящему времени не научились ладить с другими странами на равных , то мы вместе с международным сообществом обязаны дать США хорошее руководство в этом отношении.

Сегодня, после разговора между Шерманом и Се, министерство иностранных дел опубликовало серию резких ответных отрывков заместителя министра иностранных дел Се Фэна:

Се Фэн: Соединенные Штаты – «изобретатель, владелец патентов и интеллектуальной собственности» принудительной дипломатии (2021-07-26)

Се Фэн: Американской стороне необходимо изменить курс, работать с Китаем на основе взаимного уважения и принять справедливую конкуренцию и мирное сосуществование с Китаем (2021-07-26)

Се Фэн: Как Соединенные Штаты могут изображать себя мировым представителем демократии и прав человека? (2021-07-26)

Се Фэн: Так называемый "международный порядок, основанный на правилах", разработан с целью извлечения выгоды для себя за счет других, сдерживания других стран и введения "закона джунглей" (2021-07-26)

Се Фэн: Риторика о соперничестве, сотрудничестве и соперничестве – это слегка завуалированная попытка сдержать и подавить Китай (2021-07-26)

Се Фэн: Китайско-американские отношения зашли в тупик, в основном потому, что некоторые американцы изображают Китай как «воображаемого врага» (2021-07-26)

Мне особенно нравится фраза о «международном порядке, основанном на правилах»:

26 июля во время переговоров с заместителем госсекретаря США Венди Шерман заместитель министра иностранных дел Се Фэн заявил, что так называемый «международный порядок, основанный на правилах» американской стороны – это усилие Соединенных Штатов и некоторых других западных стран. страны формулируют свои собственные правила как международные правила и навязывают их другим странам. Соединенные Штаты отказались от общепризнанного международного права и порядка и нанесли ущерб международной системе, которую они помогли построить. И он пытается заменить его так называемым «международным порядком, основанным на правилах». Цель состоит в том, чтобы прибегнуть к тактике изменения правил, чтобы облегчить себе жизнь и усложнить жизнь другим, и ввести «закон джунглей», где правит сила, а большой хулиган – доминирует над слабыми.

В SCMP суммируют:

Китай впервые предоставил США список красных линий и корректирующих мер, которые они должны предпринять для восстановления отношений, включая снятие санкций и отказ от запроса об экстрадиции финансового главы Huawei Мэн Ваньчжоу.

Вице-министр иностранных дел Китая Се Фэн сказал в понедельник утром заместителю госсекретаря США Венди Шерман, что американо-китайские отношения зашли в «тупик» и столкнулись с «серьезными последствиями», согласно заявлению министерства иностранных дел Китая.

«Основная причина заключается в том, что некоторые люди в США относятся к Китаю как к« воображаемому врагу »», – цитирует Се слова Се.

После встречи Се сказал, что Китай передал США два списка: в одном указаны меры по исправлению положения, которые Вашингтон должен предпринять в отношении Китая, а в другом – ряд ключевых вопросов, вызывающих озабоченность Пекина.

Се сказал, что китайская сторона также «выразила сильное недовольство неправильными замечаниями и действиями США» в отношении расследований происхождения Covid-19, Тайваня, Синьцзяна, Гонконга и Южно-Китайского моря.

«Мы призываем Соединенные Штаты не недооценивать твердую решимость, твердую волю и сильную способность 1,4 миллиарда китайцев защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития», – цитирует его слова государственное информационное агентство Синьхуа.

Подводя итоги переговоров, Associated Press указывает на принципиальное различие в подходах:

Личные переговоры на высоком уровне между американскими и китайскими дипломатами в понедельник высветили резкие разногласия между сторонами, хотя тон их звучания несколько менее противоречивый, чем на их последней встрече.

…Се сказал, что Китай хочет искать точки соприкосновения, но при этом откладывает в долгий ящик разногласия, подчеркивая расхождения в базовом подходе к их отношениям. Администрация Байдена заявила, что будет сотрудничать в таких областях, как климат, но противостоять Китаю в других областях, таких как права человека, описывая отношения как совместные, конкурентные и враждебные.

Поскольку США пока отвергают предложение Китая закопать топор войны, Китаю придется сыграть решительно. Он не будет сотрудничать в тех областях, где США хотят сотрудничать (Иран, Северная Корея и т. Д.). Он также будет противоборствующим в тех областях, где у США мало возможностей противодействовать (экспорт редкоземельных элементов, повторная сертификация Boeing 737MAX).

США надеются, что им удастся найти «союзников» и заставить их противостоять Китаю. Но Европа это уже отвергла. Для других, особенно в Азии, США выглядят как падающая держава, потому что это падающая держава, а экономические интересы большинства стран теперь благоприятствуют Китаю. В этих обстоятельствах я, например, не вижу, как США могут выиграть в более длительном холодном конфликте.

Сколько же времени потребуется, чтобы США признали это и откажутся от своей иллюзии превосходства?

https://www.moonofalabama.org/2021/07/us-china-talks-point-to-a-longer-conflict.html – цинк

Разумеется, так называемый "порядок основанный на правилах" является эвфемизмом, за которым скрываются банальные претензии США на всемирную гегемонию. Разумеется, это порядок должен быть демонтирован.

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