Мнение: Франция жалуется на русских антиваксеров, самые привитые регионы и межкомпонентный ковид

1. Свободолюбивая Франция – одна из самых антипрививочно настроенных стран мира, наряду со странами Восточной Европы. Это сомнительное достижение сильно выделяет Французскую республику на фоне своих западноевропейских соседей:

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01937-6

Кто-то считает, что дело в специфике национального характера французов, которым приписывают склонность к лёгкой безалаберности. Кто-то видит проблему в популярности идей социализма во Франции: как известно, левые традиционно предпочитают решать свои проблемы за чужой счёт (мол, пускай прививаются другие, их не жалко).

Кто-то указывает на многочисленных эмигрантов из арабских стран и Африки, составляющих чуть ли не 1/10 населения Франции. Этот аргумент выглядит нелогично, ведь в Африке и на Ближнем Востоке люди в основном доверяют вакцинам. Однако, если учесть, что многие приехавшие во Францию являются радикалами-традиционалистами, вытесненными из собственных стран, то этот фактор также нельзя исключать.

Разумеется, все эти гипотезы в самой Франции являются глубоко неполиткорректными, озвучивать их в СМИ весьма пагубно для политической карьеры. Что же делать, как же прищучить французских антипрививочников?

И вот в ведущей политической партии Франции, кажется, нашли ответ на этот сложный вопрос – ведь можно же обвинить во всём Россию, русских антипрививочных троллей!

https://lenta.ru/news/2021/07/26/antivaxers_russes/

Россия возмущена заявлением лидера политической группы правящей во Франции партии «Республика на марше» в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Кристофа Кастанера по поводу причастности российского государства к группам «антипрививочников» в социальных сетях. Об этом заявило в Facebook российское посольство в Париже.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что восприняли слова политика с возмущением и удивлением. «Хотели бы подчеркнуть, что мы принципиально выступаем за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса», — говорится в публикации.

Кастанер, выступая по радио, ранее заявил, что иностранные государства, включая РФ, могут стоять за распространением «антипрививочных» настроений в Facebook.

Обвинение в адрес российского государства кажется нелепым. Россия выступает за вакцинацию, также мы производим целый ряд востребованных в мире вакцин. Возможно, российские СМИ и указывают на недостатки западных вакцин, но исключительно с целью обеспечить публику достоверной информацией. Против вакцинации наше государство не выступает и никогда не выступало.

Однако проблема антипрививочных настроений в России действительно существует, и ещё острее она стоит в ряде русскоязычных стран и сообществ за рубежом. Увы, все эти многочисленные антиваксеры работают против репутации нашей страны.

Когда на Западе пугают детей русскими хакерами, крадущими выборы, и русскими шпионами, подрывающими склады с оружием, это звучит весьма лестно для нас, так как эти рассказки во многом только лишь улучшают имидж России, демонстрируя её могущество, технологический гений и талант русского народа.

Если же на Западе начнут пугать «русскими антипрививочниками», то гордиться здесь, пожалуй, нечем.

2. Первая тройка регионов России по охвату населения прививками сейчас выглядит так: Белгородская область, Чукотка и Чечня. В этих трёх субъектах федерации хотя бы одним компонентом вакцины привито уже почти 40% населения, что не так уж далеко от показателей Западной Европы и США:

https://gogov.ru/articles/covid-v-stats

Почему именно эти три региона выбились в лидеры? Согласно одной из версий, дело в том, что там сильная и эффективная региональная власть, которая пользуется высоким доверием у населения.

Так это или нет, не знаю. Однако все эти разговоры про отказ от прививок из-за недоверия властям выглядят смешно и заставляют вспомнить поговорку про злобного Буратино.

Предположим, вы не доверяете властям вашего города, не доверяете властям региона и не доверяете властям России в целом. Однако жители Белгородской области, Чукотки и Чечни почему-то доверяют, вакцинируются и всё у них хорошо. Вакцины там при этом абсолютно те же самые.

Почему-то властям поверило большинство европейцев и американцев (многих, правда, просто вынудили вакцинироваться), и у них также всё хорошо: никто не оказался чипирован, а шанс получить серьёзные побочки от вакцины на несколько порядков ниже, чем умереть или получить побочки от коронавируса.

Вы считаете себя более компетентным в вопросах вакцин, вирусологии и эпидемиологии, чем средний белгородец, чукча, чеченец, европеец или американец? Скорее всего, вы заблуждаетесь.

3. Одним из источников антипрививочных рассказов в стиле «привился, но заболел» является банальная ситуация – человек подхватил ковид, получив только первый из двух компонентов вакцины.

Некоторые не знакомые с логикой граждане умудряются сделать вывод – «после, значит вследствие» – и утверждают, что люди заболевают именно из-за вакцины. Кто-то даже путает головную боль и повышение температуры после прививки с самим ковидом.

Однако неприятные симптомы, которые держатся пару дней после вакцинации, и настоящие проявления ковида – это разные вещи, которые вполне можно отличить:

https://lenta.ru/news/2021/07/26/corona/

Британские ученые назвали главные отличия проявлений раннего COVID-19 от симптомов после прививки. Результаты исследования опубликованы на сервере medRxiv.org.

Авторы отмечают, что, несмотря на то, что у коронавируса есть характерные проявления, например, потеря обоняния и вкуса, симптомы после вакцинации часто трудно отличить от начала болезни, особенно когда заражение вирусом происходит в промежутке между двумя дозами вакцины.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона проанализировали выборку из 15 тысяч вакцинированных и результаты клинических исследований за полгода.

Выяснилось, что к общим симптомам, которые возникают как после вакцинации, так и при раннем коронавирусе, относят утомляемость, головную и мышечную боль, лихорадку. Разница в том, что на третий день после вакцины эти симптомы, как правило, проходят, а при COVID-19 они, наоборот, начинают нарастать и достигают максимума на седьмой день после инфицирования. У заболевших со временем также усиливается боль в горле, появляется охриплость.