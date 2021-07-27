Мнение: Чечня догнала Европу

А некоторые европейские страны даже обогнала!

В Германии и во Франции вакцинировано от коронавируса 60% населения. И в Чечне вакцинировано 60% жителей.

Это больше чем в США (57%), Китае (43%) или в Польше (48%).

Не говоря уж о количестве привитых в целом по России – 24%.

отсюда

Ну а куда деваться жителям республики, если сам глава Чечни Рамзан Кадыров призвал привить все взрослое население республики, не останавливаться на отметке в 60%.

А вице-премьер Чечни Вахит Усмаев сегодня заявил, что людям, которые не сделали прививку от коронавируса, запретят посещать мечети и магазины, а также пользоваться общественным транспортом. В общем, без справки о вакцинации в Чечне, похоже, и на улицу не выйдешь.

Конечно, методы мотивации к вакцинированию в Чечне – совсем не европейские. Это попахивает дискриминацией невакцинированных. И в этом нет ничего хорошего. Но Европу Чечня догнала…

Фотография отсюда

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