 

Мнение: Чечня догнала Европу

27.07.2021, 21:34, Разное
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А некоторые европейские страны даже обогнала!

В Германии и во Франции вакцинировано от коронавируса 60% населения. И в Чечне вакцинировано  60% жителей.

Это больше чем в США (57%), Китае (43%) или в Польше (48%).

Не говоря уж о количестве привитых в целом по России – 24%.

отсюда

Ну а куда деваться жителям республики, если  сам глава Чечни Рамзан Кадыров призвал привить все взрослое население республики, не останавливаться на отметке в 60%.

А вице-премьер Чечни Вахит Усмаев сегодня заявил, что  людям, которые не сделали прививку от коронавируса, запретят посещать мечети и магазины, а также пользоваться общественным транспортом. В общем, без справки о вакцинации в Чечне, похоже, и на улицу не выйдешь.

Конечно, методы мотивации к вакцинированию в Чечне – совсем не европейские. Это  попахивает дискриминацией невакцинированных. И в этом нет ничего хорошего.  Но Европу Чечня догнала…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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