 

Белесков: Вряд ли после переговоров Зеленского с Байденом США дадут Украине дополнительную помощь на усиление обороноспособности. Все надежды на Конгресс

27.07.2021, 21:18, Новости дня
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Разные ожидания от визита президента Украины в США – в том числе о том, что по его результатам будет какая-то дополнительная помощь для усиления обороноспособности Украины в виде летального оборонительного вооружения.

Я лично скептик по поводу того, что мы что-то серьезное увидим по этим вопросам после переговоров Зеленский – Байден. По ряду причин.

Первое. Пока Байден и Ко и дальше будут верить в возможность развития stable and predictable relations with Russia (стабильных и предсказуемых отношений с Россией), с их стороны маловероятно, что будут радикальные шаги, которые бы давали повод Москве говорить о том, что Вашингтон отходит от заявленного курса.

Второе. Мы имели уже не очень хороший прецедент, когда возле Украины, по словам представителя Пентагона, наибольшая концентрация сил РФ с 2014 года, а администрация Байдена хотя и рассматривала возможность предоставить экстренный пакет помощи с летальным оборонительным вооружением на $100 млн, потом отказалась от этого.

Третье. Да, администрация Байдена решениями в марте и июне 2021 года разблокировала нам два транша помощи по линии Пентагона на $275 млн, но мы, по сути, никаких новых инициатив на эти деньги не увидели – все происходит в рамках шагов, определенных до этого.

Четвертое. В проекте бюджета Пентагона на 2022 год, который внесла администрация Байдена в Конгресс в конце мая, речь шла о цифре в $250 млн на усиление обороноспособности Украины против $275 млн в этом году.

Поэтому, исходя из этого всего, у меня особых ожиданий нет.

Нет, это не значит, что нельзя продвигать соответствующую тематику в США. Но основные надежды в этом плане на Конгресс, который традиционно был и остается более амбициозным, когда речь идет о шагах США на украинском направлении.

Сейчас есть все предпосылки, чтобы продвигать в Конгрессе идею увеличения помощи на укрепление обороноспособности Украины. И аргументы для этого есть – сомнительное решение по “Северному потоку – 2”, военная демонстрация со стороны РФ в апреле этого года, идея о stable and predictable relations with Russia. Можно вывернуть в нашу пользу, объясняя, что при таком дисбалансе между Украиной и РФ никакой стабильности быть не может, а ее надо подкрепить. Продвигая соответствующие аргументы на разных площадках, работая с экспертами и законодателями, можно соответствующее положительное для Украины решение продвигать через Конгресс – если не в рамках рассмотрения бюджета на 2022 финансовый год, то на 2023 финансовый год.

Источник: Mykola Bielieskov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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